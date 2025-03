Google améliore tous les appareils Android avec une grosse mise à jour, voici les nouveautés

Google déploie une mise à jour importante pour les appareils sous Android. De nouvelles fonctions améliorent la connectivité et les services intégrés. Parmi elles, le support des réseaux Thread et une nouvelle interface pour Google Cast.

Les mises à jour logicielles permettent aux appareils connectés d’évoluer sans nécessiter de nouveau matériel. Elles ajoutent des fonctionnalités, corrigent des failles de sécurité et améliorent les performances générales. Google propose chaque mois une mise à niveau de ses services sur tous les appareils sous Android, qu’il s’agisse de smartphones, tablettes, montres connectées ou même de voitures équipées d’Android Auto. Ces correctifs sont déployés indépendamment de ceux fournis par les fabricants, ce qui garantit des améliorations continues sur tous les modèles compatibles.

La mise à jour de mars 2025 introduit plusieurs nouveautés. Elle améliore la gestion des réseaux Thread, un protocole conçu pour la communication entre objets connectés dans une maison intelligente. Grâce à cette technologie, les appareils Android peuvent désormais identifier plus facilement les réseaux disponibles et les points d’accès compatibles. Google a également repensé l’interface des paramètres Google Cast, la technologie qui permet de diffuser du contenu sur des téléviseurs ou des enceintes connectées.

Android prend en charge les réseaux Thread et modernise Google Cast

Avec cette mise à jour, les utilisateurs d’Android profitent d’une gestion plus avancée des appareils domotiques. Thread est un protocole utilisé pour connecter des objets comme des ampoules, des thermostats ou des capteurs de mouvement de manière plus fiable et sécurisée. L’intégration de ce dernier facilite l’interconnexion entre les appareils, notamment ceux compatibles avec Matter, un standard domotique soutenu par Google, Apple et Amazon. En détectant automatiquement les réseaux Thread et leurs points d’accès, les smartphones sous cet OS deviennent un élément central de l’écosystème de la maison connectée.

Google Cast bénéficie aussi d’une interface remaniée dans cette mise à jour. Ce service, qui permet d’envoyer du contenu audio ou vidéo depuis un smartphone vers une télévision ou une enceinte connectée, affiche désormais des options de connexion plus claires et accessibles. En plus de ces nouveautés, Google apporte plusieurs améliorations à ses services. Le Play Store adopte un nouveau design pour les appareils à grand écran, facilitant la lecture des avis et des descriptions d’applications. L’assistant Gemini reçoit également des mises à jour, avec des suggestions enrichies pour mieux comprendre ses fonctionnalités.