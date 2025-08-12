Le Play Store va accueillir une nouveauté que personne n’attendait

Google prépare l'intégration d'un nouvel onglet dans le Play Store. Ce n'est pas vraiment ce que l'on s'attend à trouver dans un magasin d'applications, mais pourquoi pas après tout.

Que faites-vous sur le Play Store de Google ? Comme tout le monde : chercher des applications pour les installer, lire des avis sur d'autres, voire désinstaller celles présentes sur votre smartphone. Et c'est sûrement à peu près tout. Rien d'étonnant, c'est à ça qu'il sert. Certes, parfois on peut y apercevoir les futurs smartphones de Google en avant-première, mais ça reste exceptionnel (et surtout involontaire).

La firme de Mountain View semble avoir des ambitions bien plus grandes pour son service. En examinant des lignes de code se faisant de plus en plus précises au fil du temps, on repère quelque chose de surprenant. Pas une nouvelle fonctionnalité comme celle qui nous protège plus efficacement des achats accidentels, mais carrément un onglet inédit voulant radicalement transformer l'usage même du Play Store.

Ce futur ajout du Play Store est étonnant, on ne s'attendait pas à ça

En résumé : le Google Play Store va proposer un espace d'échanges entre utilisateurs, plus précisément ceux qui s'adonnent aux jeux vidéo sur mobile. L'idée est de pouvoir parler de celui qui vous occupe actuellement, de partager vos astuces, en découvrir d'autres… Un vrai forum de joueurs et joueuses en somme.

Plusieurs lignes découvertes par Android Anthority ne laissent aucune place au doute : “Pour supprimer une réaction, appuyez à nouveau sur l'icône de réaction“, “Les réactions sont utilisées sur Google, y compris Google Play“, “Participez à cette communauté avec un autre compte“. Nous apprenons au passage qu'il sera possible de réagir aux posts, et que les vôtres seront regroupés dans un onglet “Vos contributions“.

À ce stade, impossible de savoir si Google va réussir son pari de rassembler les joueurs au sein du Play Store. Surtout face au mastodonte Discord, ou même les messageries instantanées comme WhatsApp où il est si simple de créer une communauté. Il faudra attendre l'implémentation de la nouveauté pour se faire une idée. Aucune date n'est avancée à l'heure actuelle.