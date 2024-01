Plex va proposer de louer des films et séries et changer de design

Le célèbre serveur et lecteur de contenus multimédia Plex va bientôt permettre d'acheter ou louer des films et des séries. Il en profitera pour rafraîchir son design avec des changements qui s'annoncent importants.

Le media center Plex a bien évolué avec le temps. Sorti en 2008, il s'agit à l'origine d'un logiciel permettant de lire vos contenus multimédia même s'ils se trouvent sur un autre appareil. Par exemple regarder un film sur votre TV alors que le fichier est sur votre ordinateur. Au fil des années, le programme devient bien plus que ça. D'abord, il se transforme en lecteur vidéo complet grâce à la prise en charge de très nombreux formats. Il lorgne ensuite du côté de Netflix et consorts en proposant le visionnage gratuit de milliers de films ou de séries. Une vraie plateforme de streaming.

Enfin, et même si l'expérience s'est arrêté en 2022, Plex a tenté de vous faire découvrir des jeux vidéo. Ce ne sont là que les principales fonctionnalités du service qui en possède d'autres : enregistrement, chaînes TV en direct… Sans parler de l'abonnement payant qui débloque encore plus de possibilités. Comme si ça ne suffisait pas, on apprend que Plex va se lancer dans la location et l'achat de films ou de séries. Un peu ce que propose Prime Video d'Amazon par exemple.

Plex va revoir son design et permettre de louer des séries et des films

Ce n'est pas la première fois que le projet est évoqué puisque Plex en parlait déjà en 2020 et en 2023. Cette fois-ci, cela devrait débarquer dès le mois prochain, en février 2024. La plupart des studios seraient de la partie et le catalogue serait complété au fur et à mesure. Mais ce n'est pas le seul changement à venir puisque l'interface du logiciel va connaître “un rafraîchissement assez majeur”. On ne sait pas encore à quoi va ressembler le nouveau design, tout juste qu'il s'annonce visiblement différent de l'actuel.

Contrairement à l'arrivée de la location et de l'achat de films/séries, aucune date précise n'a encore été annoncée pour la refonte de Plex. On sait cependant qu'elle s'accompagnera de nouvelles fonctionnalités sociales, sans plus de précision.

Source : Lowpass