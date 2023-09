Plex coupe l’accès aux serveurs de partage et de streaming illégal, les pirates perdent un outil précieux

Plex est un lecteur et un serveur de contenu multimédia. C’est l’un des outils préférés des gestionnaires d’IPTV et autres sites de téléchargement. Cela va bientôt changer, les dirigeants de la compagnie ayant décidé de sévir.

Plex est souvent accusé de faciliter le partage ou la distribution de contenu téléchargé illégalement. Bien que Plex Media soit, en tant que lecteur multimédia et service de diffusion multimédia parfaitement légal, ses fonctionnalités sont souvent détournées à des fins permettant de diffuser des vidéos piratées sur tous types d'appareils.

Les dirigeants de Plex Inc. ont décidé de lutter activement contre ce phénomène. De nombreux utilisateurs des applications Plex déclarent avoir reçu un e-mail leur annonçant qu’ils ne pourront bientôt plus accéder à certains serveurs Plex depuis leur compte. La compagnie va fermer les accès au niveau des services d’hébergement ayant commis des violations à grande échelle des conditions d'utilisation du service.

Plex s’en prend directement aux hébergeurs de serveurs contenant du contenu piraté

Dans le courriel partagé sur Reddit, l’entreprise informe les utilisateurs qu’une « action à venir est susceptible d’affecter leur installation du serveur Plex Media […] L’adresse IP associée à un serveur Plex Media sur votre compte semble provenir d’un fournisseur de services hébergeant de nombreux serveurs multimédias qui violent nos conditions d’utilisation. Nous bloquerons l’accès et l’activité des serveurs qu’il héberge ». Dès le jeudi 12 octobre 2023 donc, les serveurs multimédias incriminés seront inaccessibles à partir d'un client Plex.

Pour choisir les serveurs à bloquer, Plex a collaboré avec des ayants droit et leurs représentants, qui ont partagé avec elle une liste des compagnies louant des serveurs contenant des fichiers soumis aux droits d'auteur et partagés illégalement. Les clients de Hetzner, un hébergeur allemand, comptent parmi les premières victimes de cette nouvelle politique, mais la liste des personnes affectées risque de s’allonger dans les semaines qui viennent. En effet, interdire l’accès aux services des fournisseurs d’hébergement de contenu piraté est peut-être une victoire dans la lutte contre le téléchargement et le streaming illégaux, mais de nombreux clients parfaitement honnêtes de ces compagnies risquent de ne plus pouvoir pleinement profiter des services offerts par Plex.