State of Play février 2023 : Resident Evil 4, Street Fighter 6, tous les jeux annoncés sur PS5 et PSVR2

Hier soir, Sony a tenu son premier State of Play de l’année. Essentiellement consacré à la ludothèque du PSVR 2, le casque de réalité virtuelle va se doter de quelques titres intéressants. Bien sûr, nous avons aussi eu droit à de belles annonces pour la PS5.

On n’en attendait pas grand-chose, mais finalement le State of Play s’est révélé très intéressant pour les joueurs. On en a eu pour tous les goûts : de gros titres AAA, des remakes, de l’horreur, des superhéros, des pépites indépendantes, bref, vous trouvez très certainement votre bonheur dans la liste ci-dessous concoctée par nos soins.

En outre, ce State of Play a surtout été l’occasion pour Sony de dévoiler une plus grande partie de la ludothèque de son PSVR 2, sorti il y maintenant quelques jours. Là encore, les adeptes de réalité virtuelle ont de jolies choses à se mettre sous la dent. Allez, c’est parti pour un petit récap' de ce qu’il ne fallait pas manquer hier soir.

Voici la liste des jeux annoncés lors du State of Play de février 2023

Resident Evil 4 Remake

Le retour de Léon approche à grands pas, l’occasion pour Capcom de dévoiler une troisième bande-annonce pour le remake très attendu de Resident Evil 4. On ne va pas y aller par quatre chemins : c’est beau, c’est nerveux et il y a des zombies, bref, on l’attend avec impatience.

Street Fighter 6

Autre apparition de Capcom, c’est désormais Street Fighter 6 qui a droit à un long trailer de gameplay. On y découvre notamment Lily, un tout nouveau personnage qui ne craint visiblement pas de distribuer les baffes. À tester le 2 juin prochain.

Baldur’s Gate III

Un CRPG sur console ? Une hérésie pour certains, une bénédiction pour d’autres. Qu’importe, le plus gros titre de fantasy de l’année sortira également sur PS5, qui plus est dans pas si longtemps que ça. Courage, c’est pour le 31 août.

Suicide Squad : Kill the Justice League

Si vous êtes de fan de comics, vous surveillez certainement de très près le développement du jeu Suicide Squad, surtout depuis la déception qu’a été Gotham Knights. Hier, Rocksteady a dévoilé le gameplay en co-op. On vous laisse vous faire votre propre avis.

Before Youre Eyes

Grosse sensation de 2021 pour la scène indépendante, Before Your Eyes débarque sur PSVR2. Le concept est aussi simple qu’efficace : si vous clignez des yeux, vous passez à la scène suivante. À tester avec un paquet de collyre à proximité.

Destiny 2 : Lightfall

Destiny 2 est toujours vivant et son dernier DLC est exclusivement pensé pour la réalité virtuelle. Au programme, il faudra toujours faire exploser des dizaines d’aliens. Imbattable.

Journey to Foundation

Après la série Apple TV, la saga culte d’Isaac Asimov a droit à une nouvelle adaptation, cette fois pour le PSVR 2. Dans Journey to Foundation, vous incarnez un espion de l’Empire au bord de l’effondrement, qui tente de rejoindre la mystérieuse planète porteuse d’espoir.

Foglands

Si vous avez aimé Weird West, vous aimerez très certainement Foglands. Dans ce nouveau jeu PSVR 2, vous vous retrouvez plongé dans un western infesté de monstres qui ne demandent qu’à être tués de la manière la plus créative possible.

Le reste des jeux annoncés lors du State of Play