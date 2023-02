PlayStation Plus : Horizon Forbidden West et Resident Evil 7 vont rejoindre le catalogue en février

De nouveaux jeux s’apprêtent à rejoindre le catalogue du PlayStation Plus en ce mois de février. Et pas n’importe lesquels : dans la liste, on retrouve notamment le très récent Horizon Forbidden West ainsi que Resident Evil 7. Les deux autres titres n’ont également pas à rougir de leur popularité respective.

Sony a déjà dévoilé la liste des jeux qui ont rejoint le catalogue PlayStation Plus en ce mois de février. Les joueurs ont même eu droit à quelques jolis titres, comme le DLC de Destiny 2 ou encore Mafia Definitive Edition. Mais la firme japonaise en a encore visiblement sous le coude, puisque de nouveaux jeux s’apprêtent à rejoindre le catalogue d’ici quelques jours. Et on est prêt à parier que cette sélection en ravira plus d’un.

En effet, c’est du très beau monde que Sony devrait ajouter au PlayStation Plus le 21 février prochain. La liste nous vient tout droit du leaker billbil-kun, qui a déjà vu juste à plusieurs reprises par le passé. Sans plus attendre, voici donc les titres qui seront bientôt disponibles gratuitement aux abonnés PS Plus :



Horizon Forbidden West

Scarlet Nexus

Resident Evil 7 : Biohazard

Borderlands 3

Le PlayStation Plus va se doter de très grosses cartouches en février

Vous avez bien lu : à peine un an après sa sortie, Horizon : Forbidden West devrait rejoindre la catalogue PS Plus le 21 février prochain. Une excellente nouvelle pour les joueurs qui n’auraient pas encore eu le temps de tester le jeu — potentiellement trop occupés sur Elden Ring sorti au même moment. Un ajout qui n’a d’ailleurs sûrement rien d’un hasard, alors que le DLC du titre est attendu pour le 19 avril 2023.

Sur le même sujet — PS5 : Sony met à fin à la PlayStation Plus Collection, téléchargez vite ces jeux gratuits avant le 9 mai 2023

Mais Aloy ne sera pas la seule à faire vibrer les abonnés, puisque ces derniers pourront aussi télécharger gratuitement Resident Evil 7. L’occasion de le tester en VR avant de se laisser tenter par le PSVR 2 dont la sortie pointe également le bout de son nez ? Peut-être. Et si aucune de ces deux options ne vous parle, qu’à cela ne tienne.

Vous serez peut-être plus attiré par Borderlands 3, l’un des gros FPS de ces dernières années, ou encore par Scarlet Nexus, le JRPG qui a beaucoup fait parler de lui en 2021. En bref, il y en aura comme d’habitude pour tous les goûts, et surtout pour le plus grand monde.