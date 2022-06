Playstation Plus Premium : bonne nouvelle, les jeux PS1 s’afficheront bientôt en 60 Hz

Le Playstation Plus Premium, l'offre la plus onéreuse de la nouvelle formule, permet de profiter de nombreux jeux rétro issus des catalogues des anciennes consoles de Sony comme la PS1. Malheureusement, un petit détail vient gâcher la fête concernant les jeux PS1. On vous explique.

Ce jeudi 23 juin 2022, Sony vient de lancer en France et dans plusieurs pays du monde sa refonte du PS Plus. Ce nouveau service, issu de la fusion entre l'ancien PS Plus et le PS Now, dispose maintenant de trois formules. La plus chère, le PS Plus Premium, permet notamment d'accéder à de nombreux titres rétro provenant des catalogues de la PS1, de la PS2, de la PS3 ou encore de la PSP.

Concernant les jeux PS1, il est par exemple possible d'opter pour différents filtres d'affichage, si vous souhaitez par exemple retrouver le rendu des TV cathodiques. Néanmoins, une fonctionnalité essentielle manque encore l'appel, en France en tout cas.

Les jeux PS1 en version PAL… et donc bloqués à 50 FPS

En effet, sur les 13 jeux PS1 actuellement disponible, 7 s'affichent dans leur version PAL. Il s'agit notamment de Ape Escape, Everybody's Golf, Jumping Flash, Kurushi, Syphon Filtre, Wild Arms et Worms World Party. Quelle différence cela fait ? Dans les années 90 et à l'époque des téléviseurs analogiques, les jeux s'affichaient dans un format différent selon la région du monde : en PAL dans les pays européens comme la France et en NTSC aux Etats-Unis et au Japon.

En résultait des résolutions et des couleurs sensiblement différentes, mais aussi la fréquence d'image puisque le PAL offrait du 50 Hz contre du 60 Hz avec le NTSC. Vous l'aurez compris donc, les jeux PS1 disponibles en PAL via le Playstation Plus Premium ne peuvent pas dépasser les 50 images seconde. De quoi nuire sensiblement à l'expérience.

Sony travaille sur une solution

Un manquement fâcheux, d'autant que les utilisateurs américains ne sont pas concernés puisque tous les jeux sont disponibles dans leur version NTSC. Fort heureusement, Sony est au courant du problème et a confirmé sur Twitter que la situation allait changer prochainement :

“Nous prévoyons de déployer des options NTSC pour la majorité des jeux classiques proposés sur les forfaits Playstation Plus Premium et Deluxe en Asie, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Plus d'informations sur le Playstation : play.st/30AAwpD”.

Rassurez-vous donc, vos jeux préférés de l'époque PS1 seront bientôt disponibles en 60 HZ.

