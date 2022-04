Playstation Plus Premium : d’autres classiques de la PS1 s’ajoutent à la liste des jeux offerts

Si Sony n'a pas encore révélé la liste des jeux rétrocompatibles offerts aux abonnés du futur Playstation Plus Premium, les fuites se multiplient sur la toile. Un utilisateur de Reddit vient de trouver des références à plusieurs titres PSP et PS1 sur les serveurs du Playstation Network.

Comme vous le savez peut-être, le Playstation Plus va connaître de grands changements en juin 2022. En effet, Sony va lancer un tout nouveau service, fruit de la fusion entre l'actuel PS Plus et le Playstation Now, le service de cloud gaming du constructeur. Désormais, les utilisateurs auront le choix entre trois formules différentes, dont les prix s'échelonnent entre 8,99 € et 16,99 € par mois pour la plus onéreuse.

Le Playstation Plus Premium, proposée donc à 16,99 € par mois, offrira divers avantages comme la possibilité de profiter de 400 jeux PS4 et PS5 issus du catalogue Playstation Studios et des studios partenaires tiers. La rétrocompatibilité sera également à l'honneur, puisque les abonnés pourront également jouer à plus de 340 titres issus des catalogues PS3, PS2, PS1 et PSP.

Pour l'instant, Sony n'a pas encore révélé la liste exacte des jeux rétro accessibles au lancement. Néanmoins, l'identité de certains jeux a déjà été dévoilé, notamment grâce à la publication de documents d'organisme de certifications. C'est comme ça que nous avons appris que plusieurs jeux de la saga culte Syphon Filter feront leur retour dans l'offre Playstation Plus Premium.

Tekken 2 et Ridge Racer 2 offerts aux abonnés PS Plus Premium ?

Or, l'utilisateur Reddit the_Andshrew a trouvé des images et des références à plusieurs jeux PS1 et PSP sur les serveurs du Playstation Network. Ce qui suggère que Sony procède actuellement à l'ajout des titres rétro sur ces serveurs. Logique, puisque les abonnés pourront y accéder soit via le cloud, soit en les téléchargeant directement sur leur console PS4 ou PS5. Voici dans le détail les cinq jeux repérés par l'internaute :

Mr Driller (PS1)

Tekken 2 (PS1)

Ridge Racer 2 (PSP)

Worms World Party

Worms Armageddon

Bien entendu, il conviendra de prendre ces informations avec des pincettes, faute de confirmation officielle de la part de Sony. Pour rappel, les abonnés au Playstation Plus Premium pourront essayer les futurs jeux PS5 durant deux heures minimum. Sony a modifié sa politique pour contraindre les développeurs à fournir des démos jouables aux abonnés, sous certaines conditions toutefois.

