Google Play Store : les pubs débarquent officiellement dans la barre de recherche

On redoutait leur arrivée, elles sont désormais là : Google déploie officiellement des publicités au sein de la barre de recherche du Play Store. Dorénavant, la boutique vous proposera des applications en lien avec votre recherche, affublée d’une mention « publicité », signe qu’il s’agit bien de contenus sponsorisés et non de simples recommandations.

Google n’en est pas à son coup d’essai en matière de publicité du Play Store. On retrouve bien entendu sur les divers onglets des propositions d’applications situées sur des espaces publicitaires prévues à cet effet. Mais il y a quelques mois, la firme de Mountain View a commencé à expérimenter avec une autre forme de réclame, cette fois-ci située directement dans la barre de recherche.

À l’origine, Google affirmait qu’il ne s’agissait pas vraiment de publicités, mais plutôt de recommandations de la part de la plateforme, basée sur la recherche de l’utilisateur. Ainsi, celle-ci proposerait des applications ayant récemment une grosse mise à jour, accueillant un événement particulier ou simplement en promotion à l’instant T.

Google ne cache plus sa volonté de mettre des publicités dans la barre de recherche du Play Store

Dans une récente mise à jour, encore en déploiement, Google met cependant fin aux doutes. Comme l’ont repéré nos confrères d’Android Headlines, ces « recommandations » affichent désormais la mention « publicité » à côté de l’application concernée. Autrement dit, il n’y a plus de doute possible : il s’agit bel et bien d’un nouvel espace publicitaire mis à disposition des développeurs.

Le label « publicité » n’est d’ailleurs pas la seule information nouvelle que vient apporter cette mise à jour. Le Play Store complète en effet l’encart par le nom de l’éditeur de l’application, la note globale donnée par les utilisateurs ainsi que le nombre de téléchargements.

Notons toutefois que toutes les recommandations ne s’accompagnent pas du label « publicité ». Ces dernières ne sont potentiellement pas du contenu sponsorisé, mais bien une fonctionnalité du Play Store visant à faire découvrir de nouvelles applications qui pourrait intéresser l’utilisateur. La mise à jour devrait arriver chez nous d’ici quelques jours, semaines tout au plus.

Source : Android Headlines