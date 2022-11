Google Play Store : maintenant, des publicités apparaissent dans l’historique de recherches

Google commence à afficher des jeux sponsorisés dans les résultats de la barre de recherche du Play Store. Il s’agit peut-être d’une campagne temporaire.

Recherche par image en un clic dans Google Search, bannissement des applications mensongères, Alphabet n’en finit pas d'améliorer ses produits. Le design du Play Store est l’un des plus changeants de la compagnie, et pour cause, c’est le point de passage obligé pour tous les utilisateurs de smartphones sous Android. Il n’est pas étonnant, dès lors, que le géant de Mountain View y tente des expériences.

À lire – Les meilleures alternatives au Google Play Store

9To5 Google a découvert une retouche du Google Play Store implémentée par Alphabet dans la mise à jour système du mois de novembre. En ouvrant le Play Store pour consulter l’historique des téléchargements (accessible en tapant sur la barre de recherche supérieure), le journaliste s'attendait à voir ses quatre requêtes les plus récentes. Il a plutôt constaté que Google a « poussé » quatre applications inconnues, des jeux en l’occurrence (Summoners War: Chronicles, Call of Duty Mobile Season 10, et Fishdom Solitaire), au sommet des résultats de recherche.

Le changement dans le Google Play Store prépare peut-être l’arrivée de Google Play Games

Ces produits disparaissent dès que l’on saisit les premiers termes d’une recherche, on ne peut donc pas dire que cette publicité est intrusive en soi. Elle nous prive cependant de l’affichage des quatre résultats de recherche les plus récents au premier coup d’œil, ce qui pourrait déranger certains utilisateurs. Les jeux et applications affichés dans ces publicités sont-ils mis en valeur parce qu’ils sont populaires ? Leurs éditeurs ont-ils payé pour qu’ils figurent en aussi bonne place ? Aucune information n’a officiellement filtré concernant la nouvelle politique.

Le blog de Google nous donne peut-être le fin mot de l’histoire. La compagnie a lancé un nouveau service en bêta, Google Play Games. Il s’agit d’une application pour PC qui permet d’accéder à certains jeux mobiles, de les télécharger et d’y jouer, le tout depuis un ordinateur tournant sous Windows. Il sera ainsi possible de s'amuser avec les jeux Android sur PC au clavier et la souris. Summoner’s War : Chronicles fait justement partie de la liste des jeux déjà utilisables. Si Google a dit adieu à Stadia, son service de jeu vidéo en streaming, la compagnie n’a pas abandonné l’idée d’être un acteur de poids dans l’industrie, quitte à s’associer avec Microsoft.

Source : 9 To 5 Google