Tinder demande désormais à ses utilisateurs de se filmer pour vérifier leur identité

Si vous utilisez Tinder, l’application vous demandera sûrement de vous prendre en vidéo dans les jours à venir. Il s’agit en effet de la nouvelle méthode de vérification de cette dernière, qui évite la multiplication des faux profils. Jusqu’à maintenant, il suffisait de se prendre en selfie pour passer cette étape.

Ce n’est un secret pour personne, les faux profils pullulent sur les applications de rencontre. Ces derniers tentent régulièrement d’attirer leurs victimes dans des arnaques diverses, rendant parfois compliquée la navigation sur certaines d’entre elles. Depuis quelques années, la plupart demandent d’ailleurs aux utilisateurs de vérifier leur profil avec un selfie, qui est ensuite comparé avec les photos publiées pour s’assurer qu’ils ne mentent pas sur leur identité.

Ce mercredi 26 avril, Tinder, fer de lance de ce secteur, a décidé de pousser le cran un peu plus loin encore. En effet, l’application a annoncé la mise en place d’une nouvelle mesure de vérification des profils, qui passe cette fois par la vidéo. Le principe reste le même : les utilisateurs se verront demander de se prendre en vidéo, qui sera ensuite analysée par l’application pour estimer si cette dernière correspond ou non aux photos sur son profil.

Tinder va passer par la vidéo pour vérifier l’identité de ses utilisateurs

Avec ce système, Tinder espère ainsi augmenter la sécurité de son application. Il sera en effet plus difficile de tromper cette dernière avec une vidéo qu’avec une photo. Qui plus est, Tinder compte offrir plus d’outils à ses utilisateurs pour se protéger. Ainsi, il est désormais possible de demander à son match d’effectuer la vérification par vidéo, pour s’assurer de bien parler à la personne présente sur le profil.

De la même manière, il est possible de configurer l’application de façon à ne tomber que sur des profils vérifiés, supprimant ainsi tout risque de tromperie. Les membres payants peuvent quant à eux filtrer leur like selon le même critère. Attention toutefois à ne pas faire le vide : selon Tinder, seulement 40 % des utilisateurs utilisent un compte vérifié.