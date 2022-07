Play Store : Google bannit les applications Android mensongères et truffées de publicités

Grâce aux nouvelles mesures prises au sein du Play Store, Google entend mettre un terme aux applications Android trompeuses, qui affichent de la publicité en plein écran, ou qui se font passer pour un VPN. Google vient d’annoncer une série de résolutions qui seront bientôt applicables pour protéger les utilisateurs.

Google Play Store croyait pouvoir stopper tous les programmes malveillants avec son antivirus. Malgré d'innombrables couacs, la firme ne s’avoue pas vaincue et se lance dans une bataille contre de fausses applications, qui prétendent être des programmes homologués. Dans ses nouvelles conditions, la firme américaine souhaite stopper le phénomène des publicités à outrance qui s’affichent en plein écran. Il en est de même, pour le détournement des VPN. Ces mesures ne sont pas encore applicables certes, mais elles le seront dès le 30 septembre 2022. Il faut rappeler que le groupe n’est pas à son premier coup d’essai, puisqu’il avait fait de même avec les applications obsolètes.

Pour éviter tout amalgame, la société a promis qu’elle ne s’attaquera qu’à une catégorie d’annonces. Par exemple, les développeurs seront contraints d’éviter les publicités sans aucun intérêt et qui ralentissent le jeu ou le chargement. Même son de cloche pour tout type de publicité qui va au-delà de 15 secondes sans qu’elle puisse être fermée.

Google annonce une série de mesures contre les développeurs véreux

En plus de sévir contre les annonces mentionnées plus haut, l’entreprise a entrepris des améliorations de la fonctionnalité FLAG_SEGURE. Pour la petite histoire, c’est avec cette option qu’il est possible d’assurer la protection de certaines informations capitales. Pour ce faire, cette fonctionnalité bloque les captures et partages d’écran, de même que la diffusion. Google a donc décidé qu’à compter du 1er novembre 2022, les applications ne pourront plus contourner ces restrictions.

Plus intéressant encore, le contrôle des VPN sera plus intense. Seules les véritables applications VPN seront autorisées à créer un tunnel sécurisé vers un serveur distant. Cette démarche de Google pour protéger les utilisateurs consistera surtout à bloquer les logiciels qui induisent les utilisateurs en erreur. Il y va aussi de la crédibilité du Play Store : Google veut définitivement mettre un terme aux fausses applications. Malgré ces mesures, Google reste prudent et incite ses utilisateurs à faire un certain nombre de vérifications pour être sûrs que la société qui les contacte est effectivement celle qu’elle prétend être.

En définitive, après l’échec de Google Play Protect, il faudra patienter pour voir si ces mesures vont s’avérer efficaces cette fois. En attendant donc la mise en œuvre des moyens de protection personnalisés, l’entreprise annonce d’autres modifications en cours pour éradiquer toutes informations douteuses sur la santé, les enfants, les abonnements et la liste n’est pas exhaustive.