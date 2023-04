Google : la conférence des développeurs sera axée sur l’IA et Android, voici le programme

Le 10 mai prochain, la conférence Google I/O 2023 débutera à 19 h par une keynote durant laquelle les responsables de Google brosseront un état général des projets de la compagnie.

Google a dévoilé le programme de la conférence Google I/O 2023. Lors de cette journée qui promet d'être très chargée pour les développeurs, les plus de 120 ateliers organisés brosseront des sujets aussi variés que :

l'accessibilité,

les publicités,

l’IA et l’apprentissage automatique,

Android 14,

la réalité virtuelle/augmentée,

Chrome OS,

le Cloud,

le design,

la programmation d’applications mobiles,

Google Assistant,

Google Play,

l’Internet des objets,

les services de géolocalisation/cartographie,

Smart Home,

Wear OS,

et bien évidemment, le Web

Le programme de Google I/O 2023 démontre également que la compagnie développe activement ses technologies relatives à l’Intelligence artificielle. L’atelier « Quoi de neuf dans l’IA générative ? » permettra aux développeurs de découvrir les nouveaux outils et API qui « doteront les ordinateurs de la capacité de comprendre et de générer du langage naturel avec un degré de nuance et de fluidité qui n’était pas possible auparavant ». Après les débuts plus que mitigés de Bard, le chatbot sorti à la hâte pour contrer ChatGPT, Google compte bien montrer son expertise dans ce domaine.

Lors de cette conférence, Google mettra l’accent sur Android et l’Intelligence artificielle

La firme occupe une place centrale dans l’écosystème Android. Presque un tiers des ateliers concerneront le système d’exploitation mobile, tant sous l’aspect de l’évolution de son design avec Material You, introduit dans Android 12, que dans l’utilisation des nouveaux outils et services qui intéressent particulièrement les développeurs (Google Play, Flutter, Firebase et autres Google Cloud). Un temps sera aussi réservé aux Passkeys, la technologie qui permettra de se passer des mots de passe dans les applications Android.

Sans entrer dans le détail, Google met aussi l’accent sur Google Home et les « nouveaux facteurs de forme ». Une mention qui confirme que la compagnie va bel et bien officialiser de nouveaux appareils. La Pixel Tablet et surtout le Pixel Fold, le premier smartphone pliable de Mountain View, devraient également être officialisés. La journée devrait donc être riche en annonces, tant sur le plan logiciel que matériel.