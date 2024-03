Le Google Play Store va utiliser l’IA pour vous faire gagner du temps dans le choix de vos applications

Dans une récente mise à jour, le Play Store s’est doté d’une fonctionnalité bien pratique boostée à l’intelligence artificielle. Celle-ci permet d’obtenir un bref résumé des fonctions d’une application sans avoir à lire le texte écrit par les développeurs. De quoi gagner du temps lorsque l’on ne sait pas exactement quoi chercher.

La plupart du temps, on se rend sur le Play Store avec un objectif précis. On a entendu parler d’une application que l’on veut essayer et on se rend directement sur sa page pour la télécharger. Mais parfois, on ne sait pas particulièrement ce que l’on cherche, ou l’on parcourt les catégories à la recherche de nouveautés. Il faut alors parcourir les longues descriptions écrites par les développeurs, souvent enrobées de discours marketing qui n’aident pas forcément à se faire une bonne idée de l’application.

Un problème que vient régler Google dans la dernière mise à jour de sa boutique. Depuis quelques semaines, la firme teste en effet une fonctionnalité qui permet, grâce à l’intelligence artificielle de résumer les descriptions d’application en quelques points clés. Il semblerait que cette fonctionnalité soit désormais en cours de déploiement auprès de tous les utilisateurs.

Fini de perdre du temps à lire les descriptions d’application sur le Play Store

Désormais, lorsque vous vous rendez sur la page d’une application, un nouvel encadré baptisé Temps forts » propose « d’obtenir des détails sur cette application résumés par Google AI ». En cliquant sur le bouton Afficher, une liste à points apparaît et indique toutes les fonctionnalités proposées par l’application, accompagnée d’une courte phrase d’explication. Toutes les informations sont obtenues à partir de la section À propos de cette appli.

Nous n’avons pas encore reçu la mise à jour à la rédaction de Phonandroid. Comme souvent, il semblerait que le déploiement se fasse de manière progressive auprès des utilisateurs. Une fois reçue, celle-ci fera gagner un temps certain à tous les indécis qui préfèrent comparer les applications avant de faire leur choix définitif.

Source : Google