Play Store : Google oblige les développeurs d’applications à cibler Android 10 au minimum

Sur le Google Play Store, les développeurs sont désormais forcés de viser Android 10 pour toutes les nouvelles applications et mises à jour soumises sur la boutique. Les contrevenants verront leurs soumissions être invalidées. Explications.

Conscient de la vulnérabilité particulièrement élevée de l’écosystème d’Android, Google resserre l’étau contre les développeurs. Ils doivent en effet se conformer à des exigences de plus en plus strictes. Depuis le 1er novembre 2020, toutes les mises à jour d’applications soumises sur le Play Store doivent cibler Android 10 et les versions supérieures. Google oblige déjà les développeurs à respecter cette règle pour les nouvelles applications depuis le mois d’août.

Cette exigence sur le Google Play Store n’est pas vraiment une surprise puisqu’elle est systématique depuis 2018. Google pousse les éditeurs à adopter le SDK (environnement de développement) de l’avant-dernière version d’Android au moins. En l’occurrence, ils doivent développer leurs applications en ciblant prioritairement les appareils fonctionnant au minimum sous Android 10.

Play Store : les nouvelles applications et mises à jour doivent désormais viser Android 10 ou Android 11

En exigeant aux éditeurs de développer leurs applications avec les standards d’Android 10 et les versions ultérieures, Google espère encourager l’adoption de nouvelles APIs, offrant ainsi aux utilisateurs une sécurité et une expérience améliorées. Gardez toutefois à l’esprit que ces exigences ne concernent que le niveau d’API cible, et non la version minimum d’Android requise.

En d’autres termes, les applications pourront toujours être compatibles avec les anciennes versions de l’OS, mais les utilisateurs pourraient ne pas bénéficier de certaines fonctionnalités nécessitant Android 10 ou Android 11, la toute dernière version du système. La rétrocompatibilité est importante, car la fragmentation d’Android est encore très marquée en 2020. Des millions d’utilisateurs utilisent d’anciennes versions de l’OS, et ce, en raison du support logiciel qui n’accèdent guère trois ans dans les meilleurs cas.

Toutefois, les constructeurs font un gros effort pour déployer les mises à jour plus rapidement sur les smartphones compatibles. Il n’a fallu que 5 mois à Android 10 pour atteindre 100 millions d’appareils après son lancement en septembre 2019 . En avril 2020, l’OS fonctionnait sur 8,2% des appareils certifiés par Google. Ce chiffre a forcement augmenté depuis, mais les dernières statistiques ne sont pas accessibles, Google ne publiant plus l’état de la distribution Android depuis un moment déjà.

Source : XDA Developers