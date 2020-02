Play Store : ces 2 malwares ont contaminé 12 applications Android, désinstallez les d’urgence !

Le Play Store est une nouvelle fois envahi de malwares Android. Les chercheurs de Check Point ont en effet trouvé la trace de deux virus sur la boutique de Google : Joker, un dangereux logiciel de fraude, et Haken, un malware publicitaire. Selon les experts, 12 applications Android ont été infectées. On vous invite à les désinstaller d’urgence de votre smartphone.

« Les chercheurs de Check Point ont récemment découvert une nouvelle famille de logiciels malveillants et de nouveaux échantillons de la famille de malware Joker sur le Play Store » annonce Check Point dans une enquête publiée ce 21 février 2020. Ce n’est pas la première fois que le malware Joker menace les utilisateurs Android. En septembre dernier, le maliciel avait infecté 24 applications disponibles sur le Google Play Store. Moins d’un mois plus tard, Joker était de retour dans le code d’une nouvelle application.

Selon Check Point, le virus est identifié sur le Play Store plusieurs fois par semaine. « Nous avons récemment découvert quatre échantillons supplémentaires de Joker sur Google Play, téléchargés plus de 130 000 fois » relate le rapport. Pour rappel, Joker est un malware capable d’abonner ses victimes à des services payants à leur insu.

La liste des applications infectées par Joker ou Haken

Ces dernières semaines, Check Point a aussi découvert l’existence d’un nouveau malware sur le Google Play Store, Haken. Il s’agit d’un logiciel malveillant uniquement destiné à générer des revenus publicitaires. Caché dans le code de 8 applications du Play Store, le maliciel clique à la place de ses victimes sur des publicités surgissantes. Cette astuce vise à extorquer de l’argent aux annonceurs publicitaires. Dommage collatéral : les performances et l’autonomie du smartphone infecté seront rapidement réduites. Voici la liste des applications contaminées par Joker ou Haken :

Kids Coloring Compass qrcode Fruits coloring book Soccer coloring book Fruit jump tower Ball number shooter Inongdan Reyflow Phote Mely Wpaper Landscape Camera Plus Vail SMS Plus

On s’attend à ce que Google bannisse les applications vérolées dans les semaines à venir. Comme toujours, Check Point conseille de consulter les avis et les commentaires avant d’installer une application.Bien souvent, un rapide coup d’oeil dans la section commentaires permet d’éviter les mauvaises surprises. Par sécurité, on vous conseille aussi d’opter pour un antivirus Android. Avez-vous installé une des applications de la liste ? On attend votre témoignage dans les commentaires.

Source : Check Point