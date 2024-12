Plans d’Apple propose enfin une vue à 360 degrés accessible depuis le web, voici comment y accéder

Apple franchit une nouvelle étape en rendant sa fonctionnalité de vue à 360 degrés disponible sur la version web d’Apple Plans. Cette option, appelée « Look Around », est désormais accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs et pourrait offrir une alternative sérieuse à Google Maps.

Apple continue de rattraper son retard sur Google Maps avec des fonctionnalités toujours plus avancées. Après avoir lancé une version web d’Apple Maps en juillet, la société américaine introduit maintenant une option immersive pour explorer les rues en détail. Désormais, grâce à la vue à 360 degrés “Look Around” – regarder autour -, les utilisateurs peuvent visiter des lieux directement depuis leur navigateur, même sans appareil de la marque.

La fonctionnalité Look Around, l’équivalent de Street View chez Apple, permet d’explorer des lieux avec des images panoramiques à 360 degrés. Introduite en 2019 sur iOS, elle est maintenant disponible sur la version web d’Apple Plans. Les utilisateurs peuvent y accéder depuis n’importe quel navigateur, comme Safari, Chrome ou Firefox. En France, cette fonction couvre déjà des villes comme Paris, et offre une alternative intéressante pour découvrir des lieux ou planifier un trajet.

Apple étend la vue à 360 degrés à son service web avec « Look Around »

Apple Maps sur le web reste en version bêta, mais la firme élargit progressivement les fonctionnalités proposées. Outre Paris, la vue à 360 degrés est disponible dans plusieurs grandes villes aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni et dans l’Union européenne. Les utilisateurs peuvent activer cette option en cliquant sur l’icône des jumelles dans l’interface. Cela marque un pas important dans l’ouverture des services Apple à un public plus large, notamment pour les utilisateurs de Windows ou Android.

Malgré cette avancée, certaines options comme les bâtiments en 3D ou les cartes des transports en commun ne sont pas encore disponibles sur la version web. Cependant, Apple a confirmé que davantage de fonctionnalités et une couverture étendue arriveront prochainement. En France, d’autres villes pourraient bientôt profiter de cette vue immersive. Avec cette stratégie, la société ambitionne de s’imposer comme une alternative crédible à Google Maps, notamment dans des zones où la couverture de Street View reste limitée.