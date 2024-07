Apple Maps s’ouvre à tous, découvrez comment y accéder depuis n’importe quel navigateur

Apple Maps s'ouvre au web et est maintenant accessible au-delà des appareils Apple. Cette initiative vise à rendre les services de l'entreprise plus universels et accessibles à un public plus large, incluant les utilisateurs de différentes plateformes.

Depuis quelque temps déjà, Apple travaille à améliorer et à enrichir son application de cartographie, Apple Maps plus connue sous le nom de Plans chez nous, en y intégrant des fonctionnalités innovantes pour rattraper son retard sur Google Maps. À l'origine limité aux utilisateurs d'appareils de la marque, l’application a progressivement introduit des fonctionnalités telles que la navigation en vélo, des itinéraires optimisés pour les piétons, et des vues immersives en 3D comme chez Google.

Désormais, Apple élargit son offre en lançant une version web de son application de cartographie, accessible en version bêta. Cette nouvelle interface permet aux utilisateurs d'accéder aux cartes et aux fonctionnalités d'Apple Maps directement depuis leur navigateur, sans avoir besoin d'un appareil iOS. Cette initiative est donc le premier pas d’une stratégie plus vaste qui vise à rendre les services de la société plus universels et accessibles à un public plus large. C’est donc une ouverture importante par rapport à sa politique traditionnelle de systèmes fermés.

Apple Maps n'est plus réservé aux utilisateurs d'iPhone ou de Mac

Le lancement de la version web d'Apple Maps survient 12 ans après son introduction initiale sur iPhone. Cette version en ligne permet d'obtenir des itinéraires de conduite et de marche, de consulter des cartes détaillées et de parcourir des guides et des avis sur les lieux. Une des fonctionnalités prévues, “Look Around”, offrira une vue panoramique à 360 degrés des rues, similaire à Street View de Google Maps, dans les mois à venir.

Actuellement disponible en anglais, Apple Maps sur le web est compatible avec Safari et Chrome sur Mac et iPad, ainsi qu'avec Chrome et Edge sur Windows. Apple prévoit surement d'étendre la prise en charge à d'autres langues, y compris le français, dans un avenir proche, ainsi qu'à d'autres navigateurs et plateformes.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez accéder à la version bêta d'Apple Maps sur le web en visitant l'adresse suivante : beta.maps.apple.com.