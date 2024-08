Apple a peut être trouvé un moyen d’attirer 3,9 milliards de nouveaux utilisateurs, voici comment

Depuis son lancement, Plans d'Apple a parcouru un long chemin. Après avoir ouvert son application de navigation aux navigateurs web, la marque à la pomme envisage d'élargir encore son accessibilité en proposant bientôt une version Android.

Apple a toujours été à la pointe de l'innovation technologique. Ses produits et services sont souvent considérés comme des références dans le domaine. Et pourtant, parmi ces services, Plans a connu un lancement difficile. Et ce, en raison de divers problèmes techniques et de données imprécises, mais la firme de Cupertino n'a cessé d'améliorer son application pour rivaliser avec le géant Google Maps.

Il y a quelques semaines, Apple a lancé la version web de son application de cartographie, Plans. Cette nouvelle interface permet maintenant aux utilisateurs d'accéder aux cartes et aux fonctionnalités de l'appli directement depuis leur navigateur, sans avoir besoin d'un appareil iOS. Cela marque le début d'une stratégie visant à rendre les services de la société plus universels et accessibles à un public plus large.

Apple envisage de lancer son application Plans sur Android pour concurrencer Google Maps

Si ces rumeurs se concrétisent, cela représenterait une avancée de taille pour Apple. En permettant l'accès à Plans sur Android, Apple pourrait concurrencer directement Google Maps sur tous les fronts.

Avec environ 3,9 milliards d'utilisateurs Android dans le monde, cette expansion offrirait à Plans une opportunité de croissance très intéressante. Les utilisateurs de l’OS concurrent pourraient ainsi bénéficier des améliorations continues apportées par la société, comme les informations de transit en temps réel récemment ajoutées pour Tokyo.

En outre, Apple prévoit d'introduire plusieurs nouvelles fonctionnalités avec iOS 18, comme la possibilité de créer des itinéraires de randonnée personnalisés et l'affichage de cartes topographiques détaillées pour les parcs nationaux de certains pays comme les Etats-Unis dans un premier temps. Ces mises à jour visent à rendre Plans plus compétitif face à Google Maps. Malgré ces progrès, l’application de cartographie de la marque à la pomme a encore du chemin à parcourir pour rattraper son principal concurrent, notamment en fonctions d’alertes et de signalements. Cependant, cette ouverture pourrait être une bonne stratégie pour attirer de nouveaux utilisateurs.

