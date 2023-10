Pixmania propose une offre exclusive sur l’iPhone 15 Pro !

L'iPhone 15 Pro 128Go est désormais à portée de main grâce à une remise immédiate de 50€ chez Pixmania. Code promo, service de reprise et paiement en plusieurs fois, on vous dit tout sur l’offre ci-dessous.

Profiter de l’iPhone 15 Pro à prix réduit

Profiter de la crème de la crème en matière de smartphone n'a jamais été aussi tentant. Habituellement commercialisé à 1489€, l'iPhone 15 Pro 128Go Titane bleu est actuellement disponible chez Pixmania pour seulement 1439€.

Comment profiter de ce prix exclusif ? En utilisant le code promo AUTOMNE50 lors de votre achat. Mais attention, ce code n’est valable que quelques jours, alors si vous êtes intéressé, il va falloir faire vite !

Vous préférez payer votre smartphone en plusieurs fois ? Pixmania vous propose le paiement en 24 fois et ne s’arrête pas là. Grâce à la reprise de votre ancien appareil, ainsi que la reprise de votre nouvel appareil dans 24 mois, Pixmania vous offre des prix défiant toute concurrence. L’iPhone 15 Pro se retrouve ainsi disponible pour seulement :

32,32€/mois sur 24 mois avec la Double Reprise (reprise de l’ancien appareil + reprise possible du nouvel appareil dans 24 mois).

50,65€/mois sur 24 mois avec la Reprise Flexible (reprise possible du nouvel appareil dans 24 mois).

71,13€/mois sur 24 mois en Prix Standard (sans aucune reprise).

De plus, il est à noter que chez Pixmania, plateforme française experte en téléphonie mobile, le coût avantageux ne sacrifie en rien la qualité. En effet, tous les iPhone proviennent d'Europe et jouissent de la garantie Apple pour une durée de 2 ans.

Voir tous les prix

L’iPhone 15 Pro : ce qu’Apple fait de mieux dans un smartphone

L'iPhone 15 Pro, c'est avant tout une immersion dans le futur. Son écran OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces offre une expérience visuelle sans pareil. Les images sont d'une netteté époustouflante et les couleurs éclatent avec une vivacité qui fait honneur à la réalité.

Sous le capot, la puce A16 Bionic travaille discrètement, mais puissamment, pour garantir une performance inégalée. Qu'il s'agisse de multitâches, de jeux gourmands en ressources, ou simplement de naviguer sur le web, tout est fluide, rapide et efficace.

L'appareil photo n'est pas en reste. Avec son système triple caméra, il capture la réalité dans toutes ses nuances. Le mode Nuit, amélioré, garantit des clichés lumineux même dans les environnements les moins éclairés. La vidéo, quant à elle, n'a jamais été aussi professionnelle avec la possibilité de filmer en ProRes, offrant une qualité d'image et une flexibilité de post-production exceptionnelles.

La cerise sur le gâteau ? Sa finition en Titane bleu. Non seulement elle offre une robustesse supérieure, mais elle confère également à l'iPhone un aspect visuel distinctif, élégant et moderne.

Si les spécifications techniques de l'iPhone 15 Pro sont impressionnantes sur le papier, elles le sont encore plus en main. C'est une expérience à vivre, et grâce à l'offre de Pixmania, elle est plus accessible que jamais.

Découvrir tous les iPhone chez Pixmania

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Pixmania.

*Offre valable uniquement en France métropolitaine, sous réserve d’acceptation du dossier de financement. Prix sujet à variation, selon stock disponible. Crédit affecté, sans assurance, au TAEG fixe de 14.99% et au taux débiteur fixe de 14.05% par les partenaires de financement de Pixmania

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.