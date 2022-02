Pixel 6 : Google corrige le bug de la gomme magique avec une mise à jour de l’app photo

Les Pixel 6 ne sont désormais plus privés de la gomme magique. Peu après que les utilisateurs se soient plaints du plantage de l'application photo, Google a lancé le déploiement d'un correctif de Google Photos sur le Play Store.

La gamme des Pixel 6 accumule les bugs depuis leur sortie sur le marché. Ces derniers mois, nous vous avons notamment rapporté que l'écran clignote parfois en vert, le lecteur d'empreintes sous l'écran se désactive parfois complètement lorsque la batterie du smartphone est à plat et que certains chargeurs refusent de fonctionner avec les téléphones.

Dans certains cas, les utilisateurs enregistrent même de longues coupures de réseau. D'après des témoignages, il est parfois impossible d'envoyer un simple message ou de passer un coup de fil. Face à la grogne des usagers, Google a poussé une poignée de correctifs sur les Pixel 6, et a momentanément désactivé deux fonctionnalités, les options Hold for Me et Call Screening.

Google demande aux utilisateurs d'un Pixel 6 d'installer cette mise à jour de l'app photo

Plus récemment, les utilisateurs d'un Pixel 6 ou d'un Pixel 6 Pro ont rencontré un bug sévère avec l'application photo. Lorsque l'utilisateur souhaite utiliser la gomme magique, l'application photo plante presque instantanément. Ils sont alors privés de cette fonctionnalité ultra pratique, longuement teasée par Google lors du lancement l'automne dernier.

Sur le même sujet : Google annonce des ventes record pour les Pixel 6

Alerté par une foule de témoignages, Google a rapidement ouvert une enquête sur l'origine de ce dysfonctionnement. Il s'avère que ce bug est survenu après une mise à jour de l'application Google Photos. Sur Reddit, le réseau social américain, le géant de Mountain View explique avoir lancé le déploiement d'un correctif de l'application sur le Play Store.

“Merci pour votre patience et vos rapports de bugs. À partir d'aujourd'hui, nous déployons un correctif, veuillez donc mettre à jour vers la dernière version de Google Photos (5.76.0.426251772 ou supérieure) dans le Play Store”, recommande la firme sur Reddit. Il aura fallu moins de 48 heures à Google pour corriger le bug. Si le Play Store ne propose pas encore le correctif, on vous propose de récupérer l'APK sur APK Mirror.

Comme on vous le disait dans notre test du Pixel 6 Pro, la gomme magique est particulièrement efficace. Grâce à l'intelligence artificielle et aux algorithmes de Google, l'application suggère même instantanément des éléments indésirables (objets, personnes…) à supprimer de vos photos.