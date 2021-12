Pixel : votre smartphone peut désormais vous secourir grâce à cette fonctionnalité salvatrice

Google n'en finit plus d'étoffer la panoplie de ses smartphones Pixel. Cette fois-ci, c'est la détection d'accident de voiture qui fait son apparition dans une flopée de nouveaux pays. Déjà d'actualité outre-Atlantique, cette fonctionnalité débarque enfin dans nos contrées. Voici en quoi elle consiste.

Souvenez-vous de cet utilisateur qui s'était retrouvé coincé dans sa pelleteuse avec de multiples côtes et vertèbres cassées. Bloqué dans l'engin retourné dans un fossé, il était tombé dans les pommes à la suite du choc. Mais fort heureusement, il avait pu compter sur son smartphone Pixel qui avait contacté tout seul les secours tout en transmettant sa localisation.

Cette fonctionnalité de détection d'accidents était jusqu'à présent disponible aux États-Unis. Elle fait désormais son apparition dans de nombreux pays à l'instar notamment de l'Espagne, du Japon, de l'Irlande ou encore de la France. Pour en bénéficier, il faut posséder un Pixel 3 ou un modèle plus récent à l'instar des Pixel 4, Pixel 5 et Pixel 6, indique Google sur son blog. Il suffit de l'activer depuis l'application Sécurité personnelle de votre téléphone.

Pixel : votre smartphone est désormais capable de reconnaître un accident

Une fois chose faite, celui-ci sera capable de détecter un potentiel accident de la route grâce à son microphone et son accéléromètre. Mais la fonctionnalité n'est pas infaillible et votre Pixel est susceptible de percevoir à tort un problème. Pour en avoir le cœur net, il va alors vous solliciter quand il aura des soupçons sérieux. Si vous ne répondez pas, votre Pixel appellera dans la foulée les secours et partagera votre localisation. Vous pourrez ainsi être secouru rapidement même si vous n'êtes pas en mesure de contacter les services d'urgence. Une fonctionnalité littéralement salvatrice !

Pour que cela fonctionne, il faudra toutefois être dans une zone bénéficiant du réseau mobile. Cette nouvelle fonction survient alors qu'Android a fait le plein de nouveautés dédiées à la voiture il y a peu. Parmi elles, on retrouve notamment la clé de voiture numérique qui permet de verrouiller, ouvrir et démarrer un véhicule avec un Pixel 6 ou un Pixel 6 Pro. Cela étant dit, cette fonctionnalité est pour le moment seulement disponible sur les modèles de BMW 2020-2022.

Source : Google