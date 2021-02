Son Google Pixel a appelé les secours après avoir détecté un accident et ça lui a sauvé la vie

La fonctionnalité des Google Pixel qui détecte automatiquement les accidents a sauvé la vie d'un client qui réalisait des travaux dans sa propriété avec une pelleteuse. L'engin s'est retourné en tombant dans un fossé, mais alors qu'il avait perdu connaissance, son Pixel 4XL a automatiquement appelé les secours et donné sa localisation. Quelques minutes plus tard, l'ambulance était sur place.

Au cas où vous en douteriez, les Apple Watch et autres montres connectés ne sont pas les seules à sauver des vies. Les smartphones peuvent eux aussi faire la différence avec des fonctionnalités très avancées comme la détection d'accidents proposée sur les Google Pixel. Concrètement ce système, disponible sur tous les smartphones de la gamme à partir du Pixel 3 repose sur la nouvelle application Sécurité Personnelle initialement exclusive aux Pixel 4. Il faut l'activer au préalable.

Lorsqu'un accident est détecté (le système est conçu à l'origine pour les accidents de voiture) le smartphone vibre et émet une sonnerie particulièrement forte. Dans les 60 secondes après l'alerte, trois scénarios sont possibles. Dans le premier cas, l'utilisateur appelle à l'aide – les secours sont alors immédiatement contactés et le smartphone se met tout seul en mode haut parleur. Il est possible d'annuler cela en disant “je vais bien” à Google Assistant.

Son Google Pixel avait déjà appelé les secours quand il s'est réveillé coincé dans la pelleteuse

Mais ce qui a sauvé la vie de l'homme dont nous allons vous parler, c'est le 3e cas de figure : si vous ne répondez pas, le smartphone en déduit en effet que vous avez perdu connaissance. Il appelle alors tout seul les secours et leur transmet votre localisation approximative. Le redditeur u/postnospam raconte qu'il était de faire des travaux de terrassement dans son jardin lorsque la pelle mécanique dans laquelle il se trouvait s'est retournée dans un fossé comme vous pouvez le voir dans la Une de cet article.

Le choc était si violent que plusieurs de ses côtes se sont cassées. Seul dans le fond de son jardin, coincé dans une pelleteuse dont il ne pouvait plus s'extirper, il perd alors connaissance. Quand il se réveille, il appelle désespérément à l'aide. C'est alors qu'il réalise qu'il est déjà en communication avec les secours. Le smartphone tombé près de lui a appelé automatiquement les services d'urgence, et leur a déjà donné sa localisation approximative. Ils se rendent sur les lieux quelques minutes plus tard à peine. Il raconte :

“Une fois sur place, il a fallu […] quelques minutes aux pompiers pour localiser le lieu de l'accident. Ils ont fait un boulot incroyable pour me retirer du véhicule avec le moins de douleur possible. Ce qui relevait de l'exploit compte tenu des 7 côtes et 4 vertèbres thoraciques qui se sont cassées lorsque – de ce que je me souviens – mon dos s'est écrasé contre le toit de la pelleteuse alors qu'elle a frappé le sol. L'accident s'est déroulé très profondément dans ma propriété et personne n'attendait de mes nouvelles avant plusieurs heures. Le smartphone est tombé quelque part dans la pelleteuse et je n'avais pas activé ‘hey Google'. L'attente aurait été au bas mot misérable”.

Il ajoute, un brin fasciné, que “la caserne des pompiers était au minimum à 11 minutes de notre propriété, donc je suppose que j'ai perdu connaissance pendant au moins 8 minutes. Google avait pendant ce temps déjà mobilisé les services d'urgence”. Pour activer cette fonctionnalité, il vous faut un Pixel 3 ou ultérieur. Téléchargez si nécessaire puis ouvrez l'application Sécurité Personnelle et activez l'option Détection d'accidents.