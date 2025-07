Windows 11 25H2 : Microsoft s’attaque enfin aux problèmes de performances

Windows 11 25H2 arrive bientôt. Après un déploiement compliqué pour Windows 24H2, Microsoft met en place un nouvel outil pour tenter d'améliorer les performances et les corrections de bugs plus efficacement.

Microsoft essaie tant bien que mal de convaincre les utilisateurs que Windows 11 est plus rapide et moins sujet aux bugs que Windows 10. Mais ses tentatives ne sont pas couronnées de succès auprès de l'ensemble du public. Alors après avoir mené des campagnes de communication pour promouvoir Windows 11, Microsoft tente une nouvelle stratégie : mettre en place un système permettant de rendre Windows 11 vraiment plus fiable que Windows 10. Il suffisait d'y penser.

Deux nouvelles versions de Windows 11 ont été déployées pour les Insiders, sur les canaux Dev et Bêta. Celles-ci intègrent un nouveau système d'enregistrement des chutes de performances, qui doit aider les développeurs de Microsoft à mieux identifier et corriger les problèmes de ralentissement que peuvent rencontrer les utilisateurs.

Moins de problèmes de performances avec Windows 11 25H2 ?

“Dans le cadre de notre engagement à améliorer les performances de Windows, des journaux sont désormais collectés lorsque votre PC présente des ralentissements ou des lenteurs”, explique l'éditeur. “Les participants Windows Insider sont encouragés à nous faire part de leurs commentaires lorsqu'ils rencontrent des problèmes de performances. Feedback Hub collecte automatiquement ces journaux, ce qui nous permet d'identifier plus rapidement les causes profondes des problèmes”, est-il ajouté.

Les journaux sont stockés localement et ne sont envoyés à Microsoft via le Feedback Hub que lors de la soumission de commentaires et retours d'expérience. Quand on signale un souci, l'entreprise aura alors accès à des données précises sur ce qu'il s'est vraiment passé, des informations précises pour résoudre plus efficacement des bugs et problèmes de performances.

Après des dernières mises à jour qui ont causé bien des anicroches, Microsoft cherche à améliorer l'expérience et à offrir des versions stables… qui le soient réellement. On peut espérer que Windows 11 25H2, la prochaine grosse mise à jour de l'OS, attendue dans quelques mois, connaisse ainsi moins de déboires que Windows 11 24H2 à son lancement. L'enjeu est grand pour Microsoft, qui va mettre fin au support de Windows 10 à peu près au même moment de la disponibilité de Windows 11 25H2.