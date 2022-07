Bluetooth LE Audio : la nouvelle norme arrive enfin, voici tous les détails

Le Bluetooth LE Audio arrive enfin. Après plusieurs retards, la nouvelle norme Bluetooth est finalement disponible et elle devrait amener avec elle son lot de nouvelles fonctionnalités. Les premiers produits compatibles devraient commencer à être disponibles avant la fin de l'année.

Avez-vous déjà imaginé un système Bluetooth plus puissant, moins énergivore et de meilleure qualité que celui actuel ? Avez-vous déjà imaginé un Bluetooth capable de connecter un nombre illimité d’appareils à une seule source ? Tout cela est désormais possible. Et c'est la nouvelle norme de Bluetooth LE Audio qui rend cela possible et qui devrait apporter avec elle son lot de nouvelles fonctionnalités.

Le Bluetooth LE Audio officiel était en réalité dans les petits papiers du Bluetooth SIG (l’organisme en charge de la gestion de cette technologie) depuis pas mal de temps déjà. Mais entre temps, la pandémie de coronavirus a contredit les plans de la nouvelle norme et celle-ci a accumulé les retards.

À lire aussi : Android 13, le Bluetooth LE Audio serait entièrement pris en charge

Le Bluetooth LE Audio arrive, voici les nouvelles fonctionnalités

Au menu des spécificités, le tout nouveau Bluetooth LE Audio offre ainsi quelques nouveautés intéressantes, comme les suivantes.

On retrouve par exemple un nouveau codec LC3. Celui-ci est conçu pour permettre un rendu de qualité supérieure tout en réduisant la consommation d'énergie.

La nouvelle norme de Bluetooth permet aussi de connecter un nombre illimité d’appareils à une seule source . Pour illustrer cela de manière plus simple, plusieurs enceintes équipées du Bluetooth LE Audio peuvent ainsi se connecter entre elles.

. Pour illustrer cela de manière plus simple, plusieurs enceintes équipées du Bluetooth LE Audio peuvent ainsi se connecter entre elles. Enfin, le site Web de Bluetooth SIG annonce aussi que les utilisateurs pourront se connecter simplement en scannant un QR code.

“Aujourd'hui est un jour de fierté pour la communauté des membres de Bluetooth SIG. Ils ont surmonté les nombreux défis qui leur ont été posés ces dernières années pour mener à bien le plus grand projet de développement de spécifications de l'histoire du Bluetooth SIG. Le Bluetooth LE Audio repousse les limites de ce qui est possible pour le marché de l'audio sans fil” a ainsi déclaré Mark Powell, le PDG de Bluetooth SIG. La nouvelle norme arrive donc enfin aujourd'hui, et les premiers produits compatibles devraient commencer à être disponibles avant la fin de l'année.

Source : The Verge