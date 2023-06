Google Pixel : la dernière mise à jour met à plat l’autonomie des smartphones, encore !

Les utilisateurs de smartphones Pixel pensaient être tirés d’affaire avec leurs problèmes d’autonomie. Mais c’était sans compter la toute dernière mise à jour du mois de juin, qui a remis ces derniers sur le devant de la scène. Sur Reddit, certains témoignent qu’il leur faut même recharger leur appareil deux fois dans la même journée pour tenir jusqu’au lendemain.

Il y a quelques jours, Google a déployé sa dernière Feature Drop, sa mise à jour de fonctionnalités trimestrielle, auprès des smartphones Pixel compatibles. Grâce à cette dernière, les utilisateurs peuvent désormais choisir entre un fond d’écran animé ou un autre composé d’emoji, ou encore profiter des améliorations apportées à l’application Dictaphone. Malheureusement, ils doivent également faire face aux vieux démons du smartphone.

En effet, depuis l’installation de la mise à jour, ils sont plusieurs sur Reddit à rapporter un gros problème au niveau de leur batterie : l’autonomie a été quasiment divisée de moitié. Certains indiquent même qu’il leur est nécessaire de recharger leur smartphone deux fois par jour, sous peine de ne pas tenir jusqu’au lendemain. Pour ne rien arranger, certains souffrent même de problèmes de surchauffe, un timing particulièrement mauvais avec l’été qui débute.

Les Google Pixel ont encore des problèmes de batterie à cause d’une mise à jour

« J’utilise mon téléphone pour le travail et mon utilisation n’a pas changé. La batterie de mon Pixel 6 était généralement à 20 % au moment d’aller me coucher. Maintenant, elle est plutôt à 15 % dès 18 heures », désespère un membre de Reddit. On peut le comprendre : cela fait à peine un mois que Google a réglé le précédent problème de batterie et de surchauffe sur ses smartphones.

Le souci semble donc particulièrement courant chez les appareils de Google, d’autant qu’à chaque fois, une mise à jour est en cause pour leur apparition. La dernière fois, c’était l’application de son propre moteur de recherche qui était la source des soucis techniques. Pour l’heure, nous n’en savons pas à plus à ce sujet, si ce n’est que certains utilisateurs souffrent également de bugs au niveau de leur réseau, qui disparaît subitement jusqu’au redémarrage de leur Pixel. Espérons qu’une mise à jour vienne rapidement régler tout cela.

Source : Reddit