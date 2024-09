Les Pixel Buds Pro sont en promotion chez Amazon. En ce moment, les écouteurs sans fil de Google font l'objet d'une réduction de près de 35 % de la part du fameux site de commerce en ligne.

En ce mois de septembre 2024, Amazon a décidé de baisser le prix des Pixel Buds Pro. Disponibles dans un coloris noir Charbon ou vert Citron, les écouteurs sans fil de Google sont à 144,99 euros au lieu de 219 euros. Cela correspond à une réduction de presque 75 euros par rapport au prix conseillé du produit. À titre d'information, il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Considérés comme des concurrents aux AirPods Pro d'Apple et annoncés au printemps 2022, les Google Pixel Buds Pro sont des écouteurs intra-auriculaires sans fil qui disposent de la technologie sans fil Bluetooth 5.0, d'un haut-parleur dynamique de 11 mm, d'un égaliseur 5 bandes, de la réduction active du bruit et du mode Transparence. On peut aussi trouver trois microphones par écouteur avec filtrage spatial, protection anti-vent et accéléromètre détecteur de voix. Résistants à la transpiration et à l'eau grâce à l'indice IPX4, les écouteurs embarquent diverses commandes tactiles et surtout une autonomie pouvant aller jusqu'à 31 heures par l'intermédiaire de l'étui de charge fourni. Compatible avec la charge rapide, la paire d'écouteurs peut obtenir une autonomie supplémentaire de 3 heures avec une charge en 15 minutes seulement.