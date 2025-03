Pixel Buds Pro 2 : Amazon casse le prix des écouteurs Google pour les Ventes Flash de Printemps

Plus de six mois après sa commercialisation, les Pixel Buds Pro 2 sont à prix cassé chez Amazon. À l'occasion d'une offre liée aux Ventes Flash de Printemps, les écouteurs de Google font l'objet d'une réduction de plus de 25 %.

Les Ventes Flash de Printemps d'Amazon continuent en France et aussi sur la plateforme allemande du site e-commerce. Au sein des offres proposées par le marchand, on peut trouver les Pixel Buds Pro 2. Disponible en plusieurs coloris au choix, la paire d'écouteurs sans fil de Google est au prix exact de 183,52 euros lorsque le produit est ajouté au panier.

Pour une livraison de l'article en France, des frais de port à hauteur de 4,73 euros seront appliqués. Au total, les Buds Pro 2 de la gamme Pixel reviennent alors à 188,25 euros au lieu de 249 euros, ce qui correspond à une économie de 60 euros par rapport au tarif conseillé lors de leur sortie.

Lancés par Google durant l'été 2024, les successeurs des Pixel Buds Pro sont les premiers écouteurs sans fil équipés d’une puce Tensor. Cette puce a l'avantage d'améliorer la transmission du son du smartphone aux écouteurs, et dispose surtout de fonctionnalités exclusives à Google si vous avez un smartphone Pixel.

À propos de ses points forts, les Pixel Buds Pro 2 sont dotés d’une réduction de bruit active particulièrement efficace, d'une résistance à la transpiration et à l'eau grâce à l'indice de protection IP54, et d'une connectivité sans fil Bluetooth 5.4. Concernant l'autonomie, les écouteurs de Google peuvent être utilisés pendant une durée maximale de 48 heures avec l'étui de recharge. Une recharge rapide permet de récupérer jusqu'à 90 minutes d'écoute en seulement 5 minutes.