Google lance les Pixel Buds Pro 2, les premiers écouteurs sans fil équipés d’une puce Tensor

Les Pixel Buds Pro 2 sont là, et avec eux arrivent tout un tas d’améliorations qui devraient rendre les écouteurs sans fils beaucoup plus compétitifs sur le segment haut de gamme, surtout si vous possédez déjà un smartphone Pixel.

Plus de deux ans après l’arrivée des Pixel Buds Pro, Google lance enfin une nouvelle génération : les Pixel Buds Pro 2. Comme leurs prédécesseurs, ces derniers veulent être les meilleurs écouteurs sans fil que vous puissiez utiliser avec les smartphones Pixel de la société, grâce à quelques fonctionnalités exclusives.

Les Pixel Buds Pro 2 utilisent un design assez similaire à la première génération, mais sont désormais 27% plus petits et plus légers. Google assure qu’ils ont profité d’améliorations pour mieux tenir dans les oreilles. Un stabilisateur rotatif fait notamment son apparition pour leur permettre de bien rester dans vos oreilles lors de séances de sport.

Quelle fiche technique pour les Pixel Buds Pro 2 ?

Pour ce qui est des caractéristiques techniques, Google offre ici de meilleures spécifications que la génération précédente. Dorénavant, les écouteurs et le boîtier sont tous deux certifiés IPX4 pour la résistance à l’eau.

Au niveau du son, tout a été conçu par Google. On retrouve un haut-parleur dynamique de 11 mm dans chaque écouteur. Les écouteurs sont compatibles Bluetooth 5.4 et LE Audio.

La réduction de bruit active est à l’honneur sur cette génération. Google promet qu’elle est désormais deux fois plus performante que la génération précédente, sans plus de détails. Chaque écouteur dispose de protections anti-vent pour mieux capter votre voix à l’extérieur, un mode de détection de la conversation, une réduction active de la pression intra-auriculaire. On peut aussi compter sur un capteur de proximité pour mettre en pause votre musique lorsque les écouteurs sont retirés, des capteurs tactiles et un accéléromètre et gyroscope pour capter vos mouvements.

L’autonomie promet d’être généreuse, les écouteurs offrant 8 heures d’autonomie avec la réduction de bruit activée, et 12 heures sans. Elle montera à un total de 30 heures d’écoute avec l’ANC et 48 heures si celle-ci est désactivée. Côté recharge, le boîtier est compatible avec la recharge sans fil, et peut offrir aux écouteurs 1,5 heure d’autonomie en 5 minutes de charge.

Les Pixel Buds Pro 2 utilisent une puce Tensor

La grande nouveauté cette année, c’est surtout la présence d’une puce Tensor A1 dans les Pixel Buds Pro 2, une première pour les écouteurs sans fil de Google. Cette dernière permet notamment d’améliorer la transmission du son de votre smartphone aux écouteurs, et offre quelques fonctionnalités exclusives à Google qui fonctionneront à condition que vous possédiez un smartphone Pixel.

Parmi elles, Clarté du son, qui réduit le bruit de fond autour de votre interlocuteur indépendamment du smartphone qu’il utilise. Les Pixel Buds Pro 2 pourront également utiliser le Bluetooth Super Large Band. La dernière bonne nouvelle, c’est qu’il s’agit des premiers écouteurs qui intègrent Gemini, le nouvel assistant personnel de Google. Gemini remplace donc Google Assistant pour répondre à vos requêtes.

Pour ce qui est du prix, les écouteurs sont disponibles à 249 euros. C’est alors un peu plus cher que les Pixel Buds Pro originaux, qui étaient sortis à 229 euros. 4 coloris différents sont proposés : Porcelaine, Vert Sauge, Vert Amande, Rose Pivoine. Les pré-commandes sont dès à présent ouvertes, mais il faudra patienter encore quelques jours avant de pouvoir les essayer.