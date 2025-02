Pixel 9 Pro XL : le smartphone Google avec 512 Go de stockage est à un très bon prix

Vous avez mis assez d'argent de côté pour vous offrir le Pixel 9 Pro XL ? Si c'est le cas, sachez que le smartphone Google avec 512 Go de stockage fait l'objet d'une superbe promotion chez Amazon.

La plateforme espagnole du site Amazon profite du début du mois de février 2025 pour diminuer le tarif du Pixel 9 Pro XL. Affiché à 1429 euros lors de sa commercialisation, le smartphone Google proposé dans un coloris noir et sa version 512 Go est au prix exact de 990,74 euros lorsque le produit est ajouté au panier. Des frais de port à hauteur de 5,07 euros sont appliqués pour une livraison en France. Au total, l'appareil revient alors à 995,81 euros. Cela représente donc une belle économie de plus de 430 euros.

Sorti en même temps que les Pixel 9 et 9 Pro, le Google Pixel 9 Pro XL est un smartphone haut de gamme doté d'un écran Super Actua de 6,8 pouces avec une définition de 1344 x 2992 pixels, une densité de 486 ppp et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone dispose aussi d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, du processeur Google Tensor G4, d'une batterie de 5060 mAh avec la charge rapide à 37W et du système d'exploitation Android.

Concernant l'APN, celui-ci se compose d'un triple appareil photo arrière de 50 MP (grand angle) + 48 MP (Ultra grand angle) + 48 MP (Téléobjectif x5), et d'une caméra frontale de 42 MP pour la prise de selfies. Pour terminer, il faut savoir que la partie connectivité comprend le Wi-Fi 7, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le Google Cast, l'USB Type-C 3.2 et un capteur d'empreintes. Plus d'informations sur notre article consacré au test du Google Pixel 9 Pro XL.