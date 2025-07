Votre Pixel refuse d’installer la mise à jour système ? Voici pourquoi (et comment ça va se régler)

Un bug empêche certains utilisateurs de Pixel de mettre à jour leur smartphone. Le système Google Play bloque sans raison, même sur les modèles récents. Google reconnaît enfin le problème et annonce l’arrivée d’un correctif.

Installer une mise à jour système est censé être simple, mais certains utilisateurs se heurtent à un blocage inattendu. Depuis plusieurs semaines, des possesseurs de smartphones Pixel n’arrivent plus à installer la mise à jour du système. L’erreur apparaît dès le lancement de l’installation, sans autre explication. Ce dysfonctionnement concerne Android 16, actuellement en test sur de nombreux modèles.

Les témoignages se multiplient sur les forums et réseaux sociaux. Le bug s’active quand l’utilisateur va dans Paramètres > Sécurité et confidentialité > Système et mises à jour pour vérifier manuellement la présence d’une mise à niveau. Celle-ci se télécharge, mais échoue à l’installation avec un message du type « Échec de la mise à jour ». Google a finalement confirmé l’existence du problème sur ses forums d’assistance.

Google corrige bientôt le bug de mise à jour système sur les Pixel sous Android 16

D’après Google, il ne faut surtout pas réinitialiser son appareil : cela ne règle pas le souci. La société indique qu’un correctif sera bientôt déployé via une future mise à jour du système Google Play. En attendant, les utilisateurs affectés doivent patienter.

Le problème semble limiter les appareils à la version de mai 2025 du système, même si le patch de sécurité de juin est bien installé. Ces mises à niveau servent à corriger des failles de sécurité ou ajouter de petites fonctions sans passer par une mise à jour complète du système. Cette dernière échoue sans conséquence grave, mais empêche l’installation des améliorations les plus récentes.

Si les Pixel sont principalement concernés, d’autres smartphones rencontrent des bugs similaires. Des utilisateurs de Galaxy S25 sous One UI 8 (basée sur Android 16) signalent aussi des erreurs. Samsung a reconnu le souci et suspendu temporairement les mises à jour Google Play sur les versions bêta. Même constat chez certains possesseurs de Xiaomi 15 Ultra, bloqués sur une ancienne version du système. Google ne précise pas si le correctif à venir s’appliquera à tous les modèles Android, mais il pourrait résoudre plusieurs cas d’un coup.