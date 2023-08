Pixel 8a : ses performances se dévoilent déjà et on s’attendait à mieux

Ce qu’on suppose être le Pixel 8a révèle ses performances sur Geekbench. Il semblerait que le smartphone milieu de gamme embarque une version moins performante du processeur Tensor G3 de Google.

Les Pixel 8 et 8 Pro ne sont pas encore sortis, mais ça n’empêche pas de s’intéresser dès à présent à un éventuel modèle milieu de gamme. Si Google continue sur sa lancée, on devrait voir arriver un Pixel 8a. Successeur logique du très bon Pixel 7a, il dévoile ses performances très en avance sur Geekbench, le logiciel de mesure. Comme d’habitude, il faut regarder les résultats avec prudence, ceux-ci étant susceptibles de changer.

Notons que les scores du Google Akita, le nom de code du supposé Pixel 8a, ont été mesurés sur la version 5 de Geekbench, qui en est à sa version 6. Cela veut dire qu’ils sont plus faibles que s’ils avaient été fournis par Geekbench 6. Quand bien même, ils ne sont pas fameux. Le processeur du mobile est le Tensor G3, la puce made in Google. Il équipera aussi les modèles 8 et 8 Pro dans une version probablement plus performante. Ici, le cœur le plus rapide affiche une fréquence de 2,91 GHz, soutenu par 8 Go de RAM.

Les performances du Pixel 8a du Google ne sont pas au niveau attendu

Sur une tâche mono-cœur, le score du Pixel 8a est de 1218. En multi-cœur, il monte à 3175. Dans les deux cas, c’est moins bien que le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, qui équipe la série des Galaxy S23 par exemple. La dernière génération du processeur de Google semble donc à la traîne derrière le modèle actuel de son concurrent. Sachant que le futur Snapdragon 8 Gen 3 sera sûrement très puissant, l’écart ne pourra que se creuser.

Évidemment, on n’en conclura pas que le Pixel 8a sera un mauvais smartphone, ni même qu’il ne sera pas assez puissant pour assurer un fonctionnement correct. Les chiffres ne sont là qu’à titre indicatif et l’articulation du processeur avec tout le reste de l’appareil participe énormément à la performance globale du mobile. Il est même possible que le modèle mesuré par Geekbench ne soit qu’un prototype précoce simplement là pour marquer un point d’étape dans le développement du Pixel 8a. Soyons patients.