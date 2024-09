À l'occasion du week-end de la rentrée 2024, Carrefour vous permet de faire une économie de plus de 470 euros sur l'achat du Google Pixel 8 Pro. Pour cela, il est conseillé d'être titulaire de la carte de fidélité de l'enseigne française.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

De même que la tablette Samsung Galaxy Tab S9 FE+ à prix cassé, Carrefour rembourse le montant de la TVA pour tout achat du Pixel 8 Pro. Ainsi, jusqu'au 8 septembre 2024 inclus, le smartphone Google disponible dans un coloris noir et sa version 128 Go est au prix de revient de 624,97 euros au lieu de 1099,99 euros.

Le tarif réduit est obtenu grâce à une remise immédiate de 350 euros et à une remise fidélité de 125,02 euros. Celle-ci ira directement sur la cagnotte du compte client et il est nécessaire de choisir la livraison à domicile ou en point relais pour en bénéficier.

Présenté en même temps que le Pixel 8, le Google Pixel 8 Pro dispose d'un écran OLED de 6,7 pouces avec une définition de 2992 x 1344 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Le smartphone de la firme de Mountain View possède également une mémoire vive de 12 Go de RAM, le processeur Google Tensor G3, une batterie d'une capacité de 5050 mAh avec la charge rapide, et le système d'exploitation mobile Android 14.

La partie photo/vidéo du Pixel 8 Pro est constituée d'un capteur principal de 50 MP (ƒ/1,68), d'un capteur ultra grand angle de 48 MP (ƒ/1,95), d'un capteur telephoto de 48 MP et d'un capteur frontal de 10,5 MP. La connectivité du téléphone se compose de la norme Wi-Fi 7, du NFC, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de l'USB Type-C et du GPS. Plus d'informations grâce à notre test du Google Pixel 8 Pro.