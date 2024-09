La Galaxy Tab S9 FE+ fait l'objet d'une offre très intéressante chez Carrefour. Accompagnée d'un stylet S-Pen, la tablette Samsung peut revenir à moins de 310 euros grâce à un cumul de promotions.

Jusqu'à ce dimanche 8 septembre 2024, Carrefour à permet à ses clients de profiter du remboursement du montant de la TVA, sur leur compte de fidélité, sur une sélection de marques multimédia et électroménager. Parmi la sélection concoctée par l'enseigne de la grande distribution, la Galaxy Tab S9 FE+ peut être obtenue sous les 310 euros.

Affichée à 549,99 euros, la tablette Samsung est au prix de revient de 308,31 euros par l'intermédiaire d'une remise fidélité de 91,68 euros et d'une offre de remboursement de 150 euros de la part du constructeur (voir conditions). Pour information, il est vivement conseillé de choisir la livraison à domicile ou en point relais pour bénéficier de la réduction fidélité.

Sortie en même temps que le smartphone Galaxy S23 FE et les écouteurs Galaxy Buds FE, la Galaxy Tab S9 FE+ est une tablette équipée d'un écran LCD de 12,4 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels et une fréquence de balayage de 90 Hz.

On trouve aussi un processeur Exynos 1380, une batterie de 10090 mAh, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To), deux haut-parleurs intégrés, un double capteur arrière de 8 + 8 MP et une caméra frontale de 12 MP.

Quant à la connectivité, la norme Wi-Fi 6 AX, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, un port USB type C, une prise casque, un lecteur d'empreintes digitales sont de la partie. Enfin, la tablette Samsung tourne sous Android avec une surcouche One UI. Plus d'infos sur notre article lié au test de la Samsung Galaxy S9 FE+.