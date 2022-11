Pixel 7a : Google va corriger le plus gros défaut du Pixel 6a

Le prochain smartphone abordable de Google, le Pixel 7a, n’est pas attendu avant plusieurs mois, mais on en sait déjà un peu plus au sujet de sa fiche technique. Il pourrait corriger le plus gros défaut de son prédécesseur.

L’été dernier, Google avait lancé un nouveau smartphone abordable inspiré des Pixel 6, le Pixel 6a. Ce dernier avait fait un véritable carton, notamment grâce à sa fiche technique intéressante et son prix relativement bas pour un appareil de Google. Néanmoins, beaucoup ne trouvaient pas normal que le géant américain mise toujours sur un écran avec un taux de rafraichissement de 60 Hz, quand la plupart des concurrents adoptaient déjà des fréquences plus élevées sur leurs smartphones.

Google pourrait corriger ce problème sur la prochaine génération, si l’on en croit les informations dénichées par le développeur Kuba Wojciechowski. Pour rappel, le Pixel 7a était déjà apparu dans le code source de Google sous son nom de code « Lynx », et une partie de sa fiche technique avait déjà été dévoilée. Cependant, Google semble avoir apporté quelques changements.

Le Pixel 7a promet d’améliorer l’affichage et la partie photo

Le Pixel 7a serait équipé d’un écran OLED FHD+ signé Samsung avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, contre seulement 60 Hz sur la génération précédente. Il sera donc au même niveau que le Pixel 7, mais un cran moins bien que le Pixel 7 Pro qui profite lui d’un écran 120 Hz.

Contrairement à ce que Google avait laissé croire, le Pixel 7a ne va finalement bénéficier que de deux caméras à l’arrière. Il semblerait que le géant américain va enfin abandonner son capteur IMX363 de 12 MP, qui était utilisé dans ses smartphones depuis de maintenant nombreuses années.

En effet, le Pixel 7a sera équipé d’un capteur principal IMX787 de 64 MP. Avec une taille de 1/1.37 pouce et des pixels individuels de 0,70 micron, il s’agit du plus grand capteur de 64 MP de Sony à ce jour. On devrait donc profiter de bien meilleures performances que l’ancien IMX363, et cela dans toutes les conditions de luminosité. Il sera accompagné d’un capteur ultra grand-angle IMX712 de 13 MP.

Enfin, en plus des améliorations en photo et au niveau de l’écran, le Pixel 7a va enfin profiter de la recharge rapide sans fil, mais celle-ci ne sera limitée qu’à 5W. Avec tous ces changements à l’horizon, il semble très peu probable que Google arrive à maintenir un tarif de 459 euros.