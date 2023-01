Recharge sans fil : les premiers smartphones et accessoires à la norme Qi2 arriveront fin 2023

Le Wireless Power Consortium a officialisé l’adoption et le prochain lancement du protocole de recharge sans fil Qi2. L’organisme compte plus de 400 compagnies adhérentes et promeut sa norme, le Qi. Une décision prise en son nom influence la conception des produits de noms aussi prestigieux qu’Apple, Samsung, ou encore Microsoft.

Développé par le WPC, le Qi est une technologie de recharge sans fil qui utilise des champs électromagnétiques pour transférer de l’énergie entre deux objets. On la trouve notamment dans des smartphones, les tablettes, les montres connectées et dans d’autres appareils électroniques.

Paul Struhsaker, directeur du WPC, explique les motivations derrière l’adoption du Qi2 : « les consommateurs et les détaillants nous ont fait part de leur confusion quant aux appareils certifiés Qi et à ceux qui prétendent fonctionner avec Qi, mais qui ne sont pas certifiés. Cela crée une mauvaise expérience utilisateur et peut même entraîner des problèmes de sécurité ».

Qi2 promet des temps de recharge sans fil plus rapides et une usure moindre des batteries

Apple, dont l'iPhone 14 Pro utilise la recharge sans fil, par exemple, est l’un des principaux artisans de cette nouvelle norme. Qi2 se base en effet sur MagSafe, une technologie brevetée de la firme de Cupertino. Grâce à cette dernière, « le profil d’alimentation magnétique Qi2 garantira que les téléphones ou autres produits mobiles alimentés par des batteries rechargeables seront parfaitement alignés avec les dispositifs de charge, ce qui permet une meilleure efficacité énergétique et une charge plus rapide ».

À lire — Tesla lance un chargeur sans fil capable de recharger trois appareils en même temps

Selon le WPC, en plus d’être plus efficace, le Qi2 permettra de se passer de câbles. C’est un véritable argument écologique pour son utilisation. On estime en effet que près d’un milliard de dispositifs seront vendus dans le monde en 2023. Par ailleurs, le lancement de la norme Qi2, qui succède au Qi, ouvrira encore le marché de la recharge sans fil à des appareils qui ne peuvent pas être rechargés de surface plane à surface plane.

Source : BusinessWire