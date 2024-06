Pixel 7 et 7 Pro : les smartphones Google sont à des prix jamais vus pour les soldes

Les Pixel 7 et 7 Pro sont à l'honneur sur le site de Bouygues Telecom. Pour l'édition 2024 des soldes d'été, les smartphones Google bénéficient d'une réduction globale pouvant aller jusqu'à 292 euros.

Profitez des soldes d'été 2024 pour vous offrir le Pixel 7 ou le Pixel 7 Pro à des prix jamais vus. Chez Bouygues Telecom, les smartphones de Google peuvent revenir respectivement à 273,40 euros (au lieu de 539 euros) et à 357,40 euros (au lieu de 649 euros). Ces tarifs sont obtenus grâce à une offre de remboursement proposée par l'opérateur téléphonique (voir conditions) et à condition de choisir un téléphone sans forfait.

Commercialisé à l'automne 2022, le Google Pixel 7 est équipé d'un écran OLED de 6,3 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, un affichage fluide jusqu'à 90 Hz, un verre Corning Gorilla Glass Victus et un rapport de contraste de 1 000 000:1. On retrouve également le processeur Tensor G2 avec puce Titan M2, une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie de 4270 mAh avec la recharge rapide et le système d'exploitation mobile Android 13. Pour l'APN, un capteur grand angle Quad Bayer de 50 MP avec technologie Octa PD, un appareil photo ultra grand angle de 12 MP et une caméra frontale de 10,8 MP sont de la partie.

De son côté, le Pixel 7 Pro de Google est doté d'un écran de 6,7 pouces avec une définition de 3120 x 1440 pixels, du processeur Tensor G2, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 13. Pour l'APN, on retrouve un triple capteur 50 + 48 + 12 MP et un capteur frontal de 10,8 MP.