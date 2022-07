Pixel 6a vs Nothing Phone 1 : performances, photo, prix, quelles sont les différences ?

Deux nouveaux smartphones de milieu de gamme ont fait une arrivée remarquée sur le marché au mois de juillet 2022, le Pixel 6a et le Nothing Phone 1. Tous deux adoptent une approche assez distincte, mais ils ont chacun de sérieux arguments pour plaire. On vous explique toutes les différences.

Nothing a levé le voile le 12 juillet dernier sur son tout premier smartphone, le Phone (1). Ce dernier se démarque nettement de la concurrence avec son design transparent pour le moins atypique, sans pour autant oublier de proposer une fiche technique solide et des fonctionnalités intéressantes.

De son côté, le Pixel 6a avait été dévoilé le 11 mai dernier à l’occasion de la Google I/O 2022, mais il aura fallu attendre plus de 3 mois avant que le smartphone ne soit finalement disponible aujourd’hui en précommande.

LES FICHES TECHNIQUES DU PIXEL 6A PRO ET DU NOTHING PHONE (1)

Voici un résumé des spécifications techniques des deux smartphones. Nous analyserons ces caractéristiques plus en détail dans la suite de cet article.

Pixel 6a Nothing Phone (1) Chipset Google Tensor Snapdragon 778G+ Ecran FHD+

OLED

6,1 pouces FHD+

AMOLED

6,55 pouces 5G Oui Oui RAM 6 Go 8 Go ou 12 Go LPDDR5 Batterie 4410 mAh

Recharge rapide filaire 18 W 4500 mAh

Recharge rapide filaire 33 W

Sans fil 15 W

Inversée 5 W Photo Capteur principal 12 MP IMX363

Ultra grand-angle 12 MP Capteur principal 50 MP IMX766

Ultra grand-angle 50 MP JN1 Selfie 8 MP 16 MP Biométrie Capteur d'empreintes digitales sous l'écran Capteur d'empreintes digitales sous l'écran Certification pour la résistance à l'eau Non IP53 Stockage 128 Go 128 Go ou 256 Go OS Android 12

Pixel Launcher Android 12

Nothing OS Dimensions 152,2 x 71,8 x 8,7 mm 159,2 x 75,8 x 8,3 mm

193,5 g microSD Non Non

DESIGN : LE TRADITIONNEL RENCONTRE L’ATYPIQUE

Le Pixel 6a ne sort pas des sentiers battus, puisqu’il conserve l’essentiel des lignes des Pixel 6 et 6 Pro, qui avaient constitué une petite révolution de design et d'esthétique à leur sortie. On retrouve toujours un panneau arrière à deux coloris, les deux parties étant séparées par le proéminent bloc photo qui occupe toute la largeur du smartphone.

De son côté, le Nothing Phone (1) adopte un design proche de l’iPhone 12 avec des bordures plates, mais l’appareil a la particularité de proposer un dos transparent qui laisse apparaître l’intérieur. Les composants apparents adoptent chacun une nuance différente, mais l’attraction principale est sans aucun doute Glyph, ce système de LEDs composé de 900 MicroLEDs réparties sur toute la coque. Lorsque l’utilisateur reçoit un appel ou des notifications, les LEDs s’activent comme un sapin de Noël, et donnent une véritable personnalité unique au produit.

Aucun des smartphones n’offre de prise jack, mais les deux proposent des haut-parleurs stéréo. L’audace du Nothing Phone (1) lui fait donc remporter haut la main cette manche, bien que certains préféreront se contenter du design plus traditionnel et passe-partout du Pixel 6a.

ÉCRAN : DEUX FORMATS DIFFÉRENTS QUI ONT CHACUN DES ATOUTS

Le Pixel 6a se veut assez compact, puisqu’il n’utilise qu’un écran FHD+ de 6,1 pouces. Ce dernier utilise la technologie OLED et un rafraichissement de seulement 60 Hz, comme ses prédécesseurs. L’écran présente toujours des bordures assez épaisses, à l’image de ce qu’avait fait Google sur le Pixel 6a.

Le Nothing Phone (1) adopte lui un écran plus grand FHD+ AMOLED de 6,55 pouces. Il conviendra mieux aux férus de fluidité grâce à sa fréquence de 120 Hz, et Nothing a fait un gros travail sur la symétrie. Aucune bordure n’est plus large que les autres. D’après notre test du Phone (1), l’écran est parfaitement calibré.

Enfin, on retrouve sur le Pixel 6a un poinçon centré pour la caméra frontale, tandis qu’il est placé dans le coin supérieur gauche sur le Nothing Phone (1). Les deux écrans utilisent des capteurs d’empreintes digitales optiques. Heureusement pour le Pixel 6a, Google a confirmé que son capteur était différent de celui des Pixel 6 originaux, qui avait connu un grand nombre de problèmes. Le Nothing Phone (1) propose donc le meilleur écran, mais le Pixel 6a a l’avantage d’être plus petit, et donc plus ergonomique.

PERFORMANCES : LE PIXEL 6A EXPLOSE LE NOTHING PHONE (1)

Au niveau des performances, le Pixel 6a hérite du processeur phare des Pixel 6 et 6 Pro, le Google Tensor. Cette puce permet au nouveau smartphone d’être 5 fois plus puissant que l’ancien Pixel 5a, mais fait surtout du Pixel 6a un des plus performants de sa catégorie. En effet, il s’agit d’un processeur haut de gamme de 2021, qui propose une excellente intelligence artificielle.

Le Nothing Phone (1) adopte lui une puce bien plus modeste, puisqu’il s’agit du Snapdragon 778G+ de Qualcomm. Les performances sont donc assez solides pour un usage au quotidien, mais n’arrivent pas à la cheville du Pixel 6a. Le Pixel 6 offre une configuration de base avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais le Nothing Phone (1) fait légèrement mieux avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. L’appareil propose également des configurations avec 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage. Le Pixel 6a remporte donc cette manche grâce à son processeur plus puissant.

BATTERIE : LE PIXEL 6A EST PLUS ENDURANT, MAIS N’A PAS LA RECHARGE SANS FIL

Google annonce avoir utilisé une batterie de 4410 mAh dans son Pixel 6a, ce qui est beaucoup pour sa petite taille de seulement 6,1 pouces. La recharge rapide filaire est elle toujours limitée à 18 W, ce qui est beaucoup moins que la plupart des smartphones aujourd’hui. On aurait aimé que Google propose au moins 30 W.

Le Nothing Phone (1) est équipé d’une batterie de 4500 mAh avec la recharge rapide 33 W. C’est mieux que le Pixel 6a, mais son grand écran et son taux de rafraichissement de 120 Hz ne devraient pas lui permettre de battre le smartphone de Google en autonomie. Le Nothing Phone (1) demeure tout de même plus polyvalent puisqu’il est le seul à proposer la recharge rapide sans fil à 15 W, et même la recharge rapide inversée 5 W pour vos accessoires. Tout dépend donc si vous préférez avoir une meilleure autonomie ou la recharge sans fil.

APPAREIL PHOTO : LES DEUX SMARTPHONES SONT COMPLIQUÉS À DÉPARTAGER

Côté photo, le Pixel 6a mise sur une configuration à deux caméras avec un capteur principal IMX363 de 12,2 MP, que Google utilise maintenant depuis plusieurs années sur ses smartphones abordables. Il est épaulé par un capteur ultra grand-angle de 12 MP, et la partie selfie est assurée par une caméra frontale de 8 MP.

Le Nothing Phone (1) utilise aussi deux caméras à l’arrière, mais opte lui pour des capteurs beaucoup plus gros. On retrouve un capteur principal IMX766 de 50 MP, un capteur ultra grand-angle JN1 de 50 MP ainsi qu’un capteur de 16 MP à l’avant.

Grâce à ses capteurs plus grands, le Nothing Phone (1) est donc capable de capturer plus de lumière pour les clichés la nuit, mais les smartphones de Pixel sont réputés pour leur traitement photo impeccable, qui rattrape souvent les performances des caméras elles-mêmes. Le Nothing Phone (1) a l’avantage de pouvoir capturer des clichés macro grâce à son capteur ultra grand-angle, tandis que le Pixel 6a peut compter sur une foule de fonctionnalités photo intéressantes telles que la gomme magique. Celle-ci a d’ailleurs été améliorée à l’occasion de sa sortie, et peut désormais changer la couleur des objets sur un cliché.

LOGICIEL : DEUX SURCOUCHE ANDROID 12 PROCHE DU STOCK

Le Pixel 6a offre la même expérience proche d’Android Stock que les modèles précédents, tandis que le Nothing Phone (1) propose une surcouche personnalisée Nothing OS, mais celle-ci est également très proche d’Android Stock. Les deux smartphones ne contiennent aucune application préinstallée en dehors de la suite de Google, ce qui devrait plaire à la plupart des consommateurs.

Le Pixel 6a et le Nothing Phone (1) sont tous deux sortis sous Android 12, mais ne bénéficieront pas du même suivi au niveau des mises à jour. En effet, Google prévoit 5 ans minimum de mises à jour de sécurité Android. Nothing mettra son smartphone à jour pendant moins longtemps, puisque le fabricant anglais n’a promis que 3 ans de mises à jour Android majeures, et 4 ans de correctifs de sécurité. Sachant que les Pixel profitent en plus des nouvelles fonctionnalités d’Android avant tout le monde, le point revient au Pixel 6a.

DES TARIFS QUASIMENT IDENTIQUES

Au niveau des tarifs, les deux smartphones sont proposés à des prix quasiment identiques. En effet, le Pixel 6a est disponible dès aujourd’hui en précommande à un tarif de 459 euros dans sa version unique avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous avez le choix entre trois coloris : saige, galet et charbon.

Le Nothing Phone (1) est lui aussi commercialisé à partir d’aujourd’hui, bien que la plupart de ceux ayant précommandés le smartphone ont déjà pu le recevoir il y a quelques jours. Il est proposé à 469 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, puis à 499 euros avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et 549 euros avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

VERDICT

Les smartphones proposent chacun leurs avantages et leurs inconvénients, mais si nous devions choisir, le Nothing Phone (1) se montre un peu plus intéressant. Celui-ci n’a pas peur de briser les codes en voulant se démarquer de la concurrence, notamment grâce aux LEDs Glyph, le mode macro ou encore à la recharge sans fil, quasiment introuvable sur ce segment. Le Pixel 6a reste évidemment une excellente alternative si vous souhaitez profiter de toutes les fonctionnalités de Google et d’un suivi de mises à jour beaucoup plus long.