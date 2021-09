Pixel 6 Pro : la fiche technique se précise avant son lancement

Alors que le Pixel 6 Pro ne devrait pas être lancé officiellement avant le mois prochain, nos confrères de XDA Developers affirment avoir reçu des informations d’une source possédant le smartphone, et celui-ci en a dévoilé un peu plus sur sa fiche technique.

D’après les informations de XDA Developers, leur source peut confirmer que le Pixel 6 Pro utilisera bien un écran WQHD+ (3120 x 1440 pixels) avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, comme le laissaient entendre les fuites précédentes. Contrairement aux iPhone 13 qui ont été présentés hier, le Pixel 6 Pro disposera d’une fonctionnalité Always-On particulièrement économe en énergie, puisque le taux de rafraichissement peut diminuer à 10 ou 30 Hz.

De plus, XDA Developers a annoncé que contrairement à une fuite hier qui affirmait que le Pixel 6 allait marquer le retour de la fonctionnalité Active Edge, qui permet de déclencher Google Assistant ou de mettre un appel en sourdine en pressant les bords du smartphone, cette fonctionnalité ne serait finalement pas présente sur le modèle final.

Le Google Pixel 6 Pro s’annonce comme étant une véritable révolution en photo

Le site XDA Developers a également apporté des précisions concernant la configuration photo du Google Pixel 6 Pro. Nous savions déjà que le smartphone haut de gamme du géant américain utiliserait un capteur de 50 MP, mais nous sommes désormais sûrs qu’il s’agira d’un ISOCELL GN1 de Samsung, que l’on retrouve par exemple sur les Vivo X60 Pro+ et Vivo X70 Pro+.

Celui-ci sera accompagné d’un capteur ultra grand-angle Sony IMX386 de 12 MP, ainsi que d’un périscope Sony IMX586 de 48 MP, le même que sur le Xiaomi 11 Ultra. Comme le laissaient entendre les fuites précédentes, ce dernier offrira un zoom optique 4x. Enfin, à l’avant, on retrouvera un Sony IMX663 de 12 MP pour les selfies, une grosse évolution par rapport au capteur de 8 MP des générations précédentes.

XDA Developers confirme aussi que le smartphone est alimenté par une batterie de 5000 mAh. Sur une capture d’écran, on peut également voir que le Pixel 6 Pro est compatible avec la technologie Battery Share, qui est le nom de la fonctionnalité de recharge sans fil inversée. De plus, il sera compatible avec la dernière norme Wi-Fi 6E et sera équipé d’une puce UWB. On retrouvera également un capteur d’empreintes digitales sous l’écran ainsi qu’un minimum de 128 Go de stockage. Il faudra encore se montrer patient avant de voir le smartphone arriver sur le marché, puisqu’il devrait être disponible en précommande le 19 octobre prochain.

Source : XDA