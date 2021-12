Pixel 6 : Google désactive 2 fonctionnalités à cause d’un bug de la dernière mise à jour

Les Pixel 6 sont momentanément privés de deux fonctionnalités logicielles très pratiques. Suite à la mise à jour décembre et ses multiples bugs, Google s'est retrouvé contraint de désactiver les options Hold for Me et Call Screening.

Début décembre, Google a lancé le déploiement d'une mise à jour majeure sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Avec le firmware, le géant de la Silicon Valley cherchait surtout à corriger tous les bugs apparus sur les deux smartphones depuis leur sortie, comme le bug des appels aléatoires ou les dysfonctionnements liés au lecteur d'empreintes digitales.

Malheureusement, la mise à jour contient son lot de bugs. D'après les témoignages apparus sur la toile, un des bugs de la mise à jour de décembre empêche même certains utilisateurs de passer des appels ou d'envoyer des SMS. Apparement, la connexion mobile saute régulièrement sans la moindre raison apparente.

Les bugs continuent sur les Pixle 6 : Google est contraint de bloquer 2 options !

Ce n'est pas tout. Un bug au sein du firmware vient d'obliger Google à désactiver temporairement deux des fonctionnalités logicielles des Pixel 6. “À la lumière d'un bug dans la mise à jour Android de décembre, nous désactivons Hold For Me et Call Screening sur les appareils Pixel 6”, annonce un cadre de Google sur une page d'assistance mise en ligne ce mercredi 22 décembre 2021. Si vous n'avez pas installé la mise à jour, les deux options restent disponibles sur votre téléphone.

Sur le même sujet : Le Pixel 6 est incapable de distinguer une chanson d’Adele et le bruit d’une chasse d’eau

Hold for Me est une fonctionnalité qui permet à Google Assistant de patienter à votre place si une entreprise ou un standard téléphonique quelconque vous met en attente. Quand l'assistant vocal détecte que la musique d'attente s'arrête ou qu'un message préenregistré signale le retour d'une personne, il vous préviendra par le biais d'une notification.

De son côté, Call Screening est un système de filtrage des appels téléphoniques. L'assistant vocal détermine s'il s'agit bien d'une personne, et quel est le but de l'appel, avant d'accepter la communication. “Nos équipes travaillent activement pour résoudre ce problème”, assure Google. Le géant de Mountain View s'engage à réactiver les fonctionnalités dès que ses équipes auront corriger le tir.