Pixel 6 : Google confirme qu’un bug empêche de passer des appels et d’envoyer des SMS

Les Pixel 6 rencontrent un sérieux bug de connectivité. D'après les témoignages, les smartphones se déconnectent régulièrement du réseau mobile, empêchant d'envoyer des SMS ou de passer des appels téléphoniques. Google enquête activement sur le problème.

Bien décidé à corriger les nombreux bugs repérés sur les Pixel 6, Google a récemment déployé une mise à jour contenant plusieurs correctifs. Cette mise à jour de décembre comporte le patch de sécurité Android mensuel, ajoute la prise en charge de la puce UWB (ultra wideband) et corrige le fameux problème des appels fantômes aléatoires qui surviennent en pleine nuit.

Malheureusement, la solution déployée par Google a provoqué son lot de dysfonctionnements. D'après les témoignages survenus sur la toile, l'installation du firmware pousse le réseau mobile à se déconnecter régulièrement sans raison apparente, que ce soit en 4G ou en 5G. De fait, de nombreux utilisateurs sont momentanément incapables de passer un appel téléphonique ou d'envoyer un SMS.

Google s'engage à corriger rapidement le bug de réseau des Pixel 6

Apparement, ce problème est particulièrement répandu, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis. “Ma mère et moi utilisons tous deux un Pixel 6 et le réseau lâche au hasard plusieurs fois. Je dois activer le mode avion pour réinitialiser le réseau”, explique un internaute sur Reddit. On trouve des témoignages analogues sur la page d'assistance de Google.

Face à l'ampleur des dysfonctionnements, Google a finalement confirmé l'existence d'un bug. “Nous enquêtons activement sur les problèmes de connectivité signalés et nous mettrons à jour ce post une fois que nous aurons plus d'informations à partager”, explique un responsable de la marque. En réponse à un autre internaute, Google précise que ses développeurs travaillent à la résolution du problème.

“Nous avons déjà soulevé cette question auprès de l'équipe concernée et qu'ils y travaillent en priorité. Nous vous demandons d'attendre un certain temps jusqu'à ce que ce problème soit résolu. Nos développeurs y travaillent et je suis certain que ce problème sera bientôt résolu”, poursuit le service clientèle de Google.

En attendant qu'une mise à jour soit proposée pour corriger le problème, certains utilisateurs ont découvert des solutions de contournement pour rétablir la connexion mobile. Pour certains usagers, il suffit apparement de désactiver la 5G pour corriger le tir pendant un temps.