Pixel 5a : le lancement du smartphone est imminent, ça se confirme

Le Pixel 5a approche à grand pas. Le prochain smartphone milieu de gamme de Google vient d'apparaître dans la base de données d'un organisme de certification américain. La fuite confirme la fiche technique et la proximité avec le Pixel 4a 5G sorti l'an dernier. La présentation officielle du smartphone abordable est visiblement imminente.

Après le Pixel 3a et le Pixel 4a, Google travaille fort logiquement sur le Pixel 5a. Orienté milieu de gamme, le smartphone n'est pas apparu sur la toile depuis plusieurs semaines. Aux dires des précédentes fuites, le téléphone est une copie presque conforme du Pixel 4a 5G, une version boostée du Pixel 4a.

Comme le rapportent nos confrères de 9to5Google, le Pixel 5a est revenu sur le devant de la scène grâce à son passage auprès de la FCC, la commission fédérale des communications, un organisme destiné à analyser tous les produits électroniques qui seront vendus sur le sol américain.

Pas de Pixel 5a en France

Trois variantes du smartphones viennent d'être listées dans la base de données de la FCC. Ces trois références sont compatibles avec la 5G. Ce n'est pas une surprise quand on sait que Google mise sur le Snapdragon 765 de Qualcomm pour assurer les performances.

L'apparition du Pixel 5a sur le site de la FCC confirme le lancement imminent du smartphone. En règle générale, un terminal passe par l'organisme fédéral seulement quelques semaines avant sa commercialisation. On peut donc s'attendre à ce que Google organise une conférence de présentation dans le courant du mois d'août.

D'ailleurs, le journaliste Mark Gurman chez Bloomberg assure que Google a d'ores et déjà décidé d'annoncer le Pixel 5a en août. Contrairement aux précédentes rumeurs apparues sur la toile, l'entreprise n'a pas annulé le smartphone.

Malheureusement, Google a d'ores et déjà prévenu les fans français : le Pixel 5a ne sortira pas en France. Les consommateurs en quête d'un téléphone Google milieu de gamme peuvent se tourner vers le Pixel 4a 5G, qui propose une expérience analogue. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : 9to5Google