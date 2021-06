Le Pixel 5a serait finalement lancé en août

Le Pixel 5a serait finalement lancé dans le courant du mois d'août selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman. Le smartphone, dont on pensait un temps la sortie annulée par Google devrait beaucoup ressembler au Pixel 4a. Il ne devrait sortir qu'aux Etats-Unis et au Japon.

Une source bien informée, le journaliste Mark Gurman chez Bloomberg, vient de trancher : alors que de nombreuses rumeurs pointent vers un lancement du Pixel 5a dans le courant du mois d'août ou du mois d'octobre, la sortie du smartphone milieu de gamme serait finalement bien fixée courant août.

On ne sait pas encore si la firme organisera un événement de lancement ou non. Car on sait déjà qu'il ne sera pas disponible dans beaucoup de pays. Le lancement du smartphone proprement dit a d'ailleurs quelque chose d'un peu étonnant.

Le Pixel 5a sera lancé aux Etats-Unis et au Japon dans le courant du mois d'août

En effet, selon les rumeurs, on aurait un modèle qui ressemble beaucoup au Pixel 4a, tant au niveau du design que de la fiche technique – le smartphone étant lui aussi construit autour du Snapdragon 765G des Pixel 4a 5G et Pixel 5. Il y avait même de quoi se demander si le smartphone serait vraiment lancé.

Après tout, la pénurie de composants continue de sévir au niveau mondial et les fans, comme les analystes commençaient à se dire que Google annulerait le modèle pour se concentrer sur le Pixel 6 équipé de la première puce personnalisée par Google, nom de code Whitechapel.

Pourtant, une fois n'est pas coutume, Google a choisi de démentir directement cette rumeur, assurant ses clients que le modèle était bien sur le point de sortir “de la même manière que le dernier smartphone de la série a”.

C'est à cette occasion que l'on a néanmoins appris que la sortie de l'appareil serait restreinte aux Etats-Unis et au Japon : “le Pixel 5a 5G n'est pas annulé. Il sera disponible plus tard cette année aux Etats-Unis et au Japon et sera annoncé de la même manière que le dernier smartphone de la série a introduit l'année dernière”, avait réagi Google.

