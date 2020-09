Pixel 5 : une fuite dévoile le prix du prochain flagship de Google

Le Pixel 5 serait moins cher que son prédécesseur, le Pixel 4. Quelques semaines avant le lancement, un informateur a levé le voile sur le prix du prochain flagship de Google en Europe. Comme prévu, la marque américaine revoit ses prix à la baisse dans l’espoir de séduire le marché milieu de gamme.

Ce mardi 1er septembre, un leaker allemand appelé Nils Ahrensmeier a révélé le prix de départ du Pixel 5 sur le marché allemand. Selon lui, le prochain smartphone de Google sera commercialisé dès 629 euros. Evidemment, les prix dans les autres pays d’Europe, dont la France, sont susceptibles de varier de plusieurs dizaines d’euros. Si l’informateur dispose d’une bonne réputation, on vous invite néanmoins à prendre la fuite avec du recul.

Sur le même sujet : Google Pixel 5 et Pixel 4a 5G – lancement imminent, voici les derniers détails sur la fiche technique

Le Pixel 5 serait donc vendu à un prix de départ inférieur à celui du Pixel 4. L’an dernier, Google a commercialisé son Pixel 4 à partir de 769€ en France. Malgré l’intégration de la 5G, la marque a une nouvelle fois baissé ses prix. Afin de réduire les coûts, Google a amputé le terminal de plusieurs fonctionnalités phares, comme la reconnaissance faciale 3D Face Unlock ou encore Motion Sense. Dans la même optique, Google envisage d’abandonner l’écran 90 Hz et mise sur un SoC Snapdragon 765G, un chipset milieu de gamme moins véloce que le Snapdragon 855 du Pixel 4

Cette année, le but de Google n’est pas rivaliser avec les flagships de Samsung, Apple et consorts. La firme cherche plutôt à se faire une place sur le marché milieu de gamme. Sur le marché américain, le Pixel 5 serait d’ailleurs commercialisé au même prix que le premier Google Pixel, qui n’était pas sorti sur le marché français. Contrairement à la plupart des marques du secteur, Google baisse régulièrement ses tarifs.

Pour rappel, Google devrait dévoiler le Pixel 5 en même temps que le Pixel 4a compatible 5G le 30 septembre prochain. Les précommandes seraient ouvertes le 8 octobre pour une sortie dans les magasins le 16 octobre. Avec ce nouveau positionnement, les smartphones made by Google vont-ils finalement trouver leur public ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Exclusive for @TechnikNewsNET: Here are all the Prices and Colors (for Germany) for the new Pixel 5G Devices (Pixel 5 and 4a 5G)

Pixel 5 (Green, Black) : €629 (with 16% VAT)

Pixel 4a 5G(Black, White) €499

Link https://t.co/QNSoECq7ty

Thanks @maxim8980 (go follow him)#Pixel5 pic.twitter.com/2HbjTbNV1K

— Nils Ahrensmeier @IFA20 (@NilsAhrDE) September 1, 2020