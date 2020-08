Google Pixel 5 : il serait un peu moins cher que le Pixel 4

Google aurait décidé de commercialiser le Pixel 5 à un prix de départ inférieur à celui de son prédécesseur, le Pixel 4. Afin de se faire une place sur le marché milieu de gamme, la marque américaine aurait en effet décidé de revoir ses prix à la baisse en amputant le smartphone de certaines fonctionnalités phares, dont la reconnaissance faciale 3D Face Unlock.

D’après les informations relayées par nos confrères de Phone Arena, Google proposerait le Pixel 5 au prix de départ de 699 dollars sur le marché américain. Plusieurs sources abondent dans le même sens. Pour rappel, le Pixel 4 standard était vendu à 799 dollars aux Etats-Unis. En France, on peut s’attendre à un prix de départ avoisinant les 670 euros, contre 769 euros pour le Pixel 4 lors de sa sortie sur le marché. Evidement, les tarifs peuvent varier d’un pays à l’autre. Quoi qu’il en soit, il semble que Google ait bien décidé de revoir sa grille tarifaire à la baisse après l’échec de ses Pixel 4 et Pixel 4 XL.

Sur le même sujet : Google Pixel 5 – ce premier benchmark confirme son positionnement milieu de gamme

Google ampute le Pixel 5 pour baisser les coûts de production

Bien décidé à s’imposer sur le milieu de gamme, Google amputerait le Pixel 5 de plusieurs fonctionnalités. Selon les précédentes fuites, le flagship se contenterait ainsi d’un lecteur d'empreintes digitales placé au dos à la place de la reconnaissance faciale 3D. De plus, il serait alimenté par le SoC Snapdragon 765G, un chipset milieu de gamme moins véloce que le Snapdragon 855 du Pixel 4. Dans la même optique, Google abandonnerait déjà Motion Sense, une fonctionnalité gadget intégrée aux Pixel 4.

Enfin, Google se contenterait d’une seule variante cette année. La firme de Mountain View miserait uniquement sur une version grand format et ferait l’impasse sur le Pixel 5 compact. Sans surprise, Google souhaiterait éviter de faire de l’ombre à son Pixel 4a 5G, dont la sortie est attendue le 8 octobre prochain. Lors du même événement, le constructeur devrait présenter le Pixel 5. On vous en dit plus dès que possible sur les prochains téléphones de Google. En attendant plus d’informations sur le sujet, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Phone Arena