Pixel 4a : ses photos comparées au Redmi Note 7, il serait vendu 399 €

De premières photos issues du capteur du Pixel 4a viennent de faire surface, sur le compte d’un twittos qui les compare avec les clichés du Redmi Note 7. Une rumeur évoque un prix de vente de 399 € en Europe.

Julio Lusson, un twittos qui travaille pour le site TecnoLike Plus vient de poster de premières images prises avec le capteur photo du Pixel 4a. Le prochain smartphone de la série doit embarquer un capteur photo principal 12.2 Mp. Julio Lusson en profite pour comparer les images avec celles captées par le capteur 48 Mp du Xiaomi Redmi Note 7.

La comparaison entre les images nous rappelle une fois encore que ce n’est pas le nombre de pixels qui compte le plus dans un capteur photo de smartphone. Les couleurs des clichés prix par le Pixel 4a sont meilleures, en conditions de basse luminosité ou à l’extérieur. Tout semble à ce stade indiquer que le moins cher des Pixel 4 prendra d’aussi belles photo que les autres modèles de la série.

Par ailleurs, nous vous parlions il y a quelques jours d’une fuite qui confirmait la date du 22 mai pour le lancement du Pixel 4a. Une autre fuite en provenance de Vodafone Allemagne suggère que le smartphone sera vendu en Europe au prix de 399 € – un prix qui avait d’ailleurs déjà été évoqué. De précédentes rumeurs nous ont donné un premier aperçu de sa fiche technique. Outre son capteur principal 12.2 Mp, le Pixel 4a embarquera un capteur selfie 8 Mpx.

Lire également : Google Pixel 4a – ces photos confirment l’écran troué et l’appareil photo carré

Il aura un écran OLED Full HD+ (1080 x 2340), contrairement à l’iPhone « budget » SE (2020) qui est vendu avec un écran LCD IPS. Il embarque aussi une batterie 3080 mAh, mais aussi un chargeur 18W et une prise jack audio 3.5 mm. Côté chipset, le smartphone embarquera un Snapdragon 730 avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage interne.