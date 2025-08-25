L’offre de précommande du Pixel 10 : un cadeau empoisonné si vous l’annulez ?

Si vous hésitez à succomber aux offres de précommandes des Pixel 10, réfléchissez-y à deux fois. L’annulation de la commande pourrait non seulement supprimer deux de vos abonnements, mais aussi vous priver des bonus si vous décidiez de recommander un Pixel 10.

Les smartphones de la gamme Pixel 10 ont été présentés lors de la conférence Made by Google 2025 du 20 août et sont d’ores et déjà en précommande – avant d’être disponibles en magasin physique et en ligne dès le 28 août. Les Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL sont plutôt convenus, mais restent assez tentants selon vos besoins – et notamment votre rapport à l’IA, sur laquelle Google a particulièrement insisté.

Pour séduire ses potentiels clients, la firme de Mountain View a également décidé de jouer sur la corde sensible : le porte-monnaie. Au-delà de l’absence d’inflation tarifaire, Google propose des offres de précommandes attractives. Mais attention à ne pas avoir besoin d’annuler votre commande…

Réfléchissez bien avant de précommander votre Pixel 10

La précommande d’un Pixel 10 s’accompagne d’un an d’abonnement gratuit à Google AI Pro et de 2 To de stockage Google One. Et pour les clients qui posséderaient déjà ces abonnements, l’entreprise propose une compensation via des crédits Google Store ou des bons d’achat. Mais mieux vaut ne pas changer d’avis. Selon nos confrères d’Android Authority, annuler votre précommande peut mettre fin à vos abonnements existants, mais aussi vous priver de ces avantages si vous commandez de nouveau un Pixel 10.

C’est sur Reddit que des consommateurs ont alerté à ce sujet : certaines personnes ayant modifié ou annulé leur commande ont perdu leur accès à Google AI Pro et Google One, même si elles y étaient déjà abonnées. Il ne s’agit pas là d’une erreur. Les conditions d’utilisation précisent : « votre période d’essai démarre immédiatement et votre abonnement actuel est annulé ». Notons que cette offre commence non pas au moment de l’activation du Pixel 10, mais de sa commande. Ainsi, annuler votre précommande signifie devoir reconfigurer vos options de paiement.

La frustration des utilisateurs ne s’arrête pas là : les bonus sont limités à une commande par client. Annuler une précommande, puis recommander un Pixel 10 peut donc vous en priver. Un commentaire sur Reddit déclare néanmoins que, d’après le service client de Google, ces avantages pourraient être restaurés, à condition de « franchir de nouvelles étapes compliquées ». Bien que ces conditions soient clairement indiquées, les utilisateurs sollicitent la firme de Mountain View pour qu’elle mette en place un système plus adapté, afin d’éviter de pénaliser ses premiers acheteurs.