Pixel 10 : Google réinvente la météo grâce à cette fonctionnalité IA

Présentés officiellement par la firme de Mountain View lors de sa conférence Made by Google 2025 du 20 août, les smartphones de la série Pixel 10 continuent de se dévoiler peu à peu. Et la météo n’a jamais été aussi personnelle qu’avec cette nouvelle fonctionnalité.

Les smartphones de la gamme Pixel 10 ont été officiellement présentés lors de la conférence Made by Google 2025 du 20 août. S’ils n’ont pas arrêté de faire parler d’eux avant cette date, faisant l’objet de nombreuses fuites, la tendance semble ne pas être retombée. Cette fois-ci, c’est une nouvelle fonctionnalité météo qui a attiré l’attention.

Elle repose sur la technologie Magic Cue, dont sont dotés les Pixel 10. Cet assistant personnel fonctionne directement sur les appareils grâce à la puce Tensor G5 conçue par Google pour être un expert de l’intelligence artificielle. Magic Cue analyse ainsi vos applications ouvertes (Gmail, Chrome ou encore Google Docs), des informations locales et l’écran de votre appareil, afin de vous proposer des actions pratiques. Mais ce n’est pas tout.

Cette fonctionnalité rend la météo plus personnelle qu’elle ne l’a jamais été

Les Pixel de Google sont en effet livrés avec une application météo pratique et assez complète : prévisions horaires, tendances sur dix jours, mais aussi bulletins générés par IA sont au rendez-vous. Désormais, et grâce à Magic Cue, une nouvelle fonctionnalité fait son apparition sur les Pixel 10, Pixel 10 Pro et les Pixel 10 Pro XL : les informations météo personnalisées. Selon nos confrères d'Android Authority, elles fournissent à l’utilisateur des prévisions météorologiques et des conseils pratiques adaptés à votre agenda. Concrètement, l’application Météo peut afficher les détails de la météo et des recommandations pour le lieu que vous allez visiter à l’occasion d’un voyage, rendez-vous ou projet enregistré dans votre compte Google.

Voici comment bénéficier de bulletins météo et de conseils adaptés rien que pour vous :

Assurez-vous d’avoir activé Magic Cue dans les paramètres de votre smartphone.

Ouvrez l’application Météo

Revenez en arrière si vous êtes sur la page de votre position actuelle afin d’afficher toutes vos localisations sauvegardées

Sélectionnez un lieu suggéré en fonction de vos événements à venir

Pour l’ajouter à vos localisations sauvegardées, cliquez sur Enregistrer

Sous la section Bulletins générés par intelligence artificielle peuvent alors s’afficher de nouvelles informations météo personnalisées

Pour le moment, cette fonctionnalité n’est disponible que pour les événements, voyages ou rendez-vous, prévus dans les dix jours : seuls ceux-ci apparaissent dans les suggestions. À l’heure actuelle, cette fonctionnalité n’a pas été déployée à grande échelle : elle n’est disponible qu’en anglais, et dans seulement deux pays, les États-Unis et le Japon. Aussi, si le Pixel 10 Pro Fold est compatible avec la technologie Magic Cue, la firme de Mountain View n’évoque pas la disponibilité des bulletins météo personnalisés pour ce modèle.