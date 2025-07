Cette nouvelle IA de Google pourrait deviner ce que vous voulez faire sur votre smartphones

Et si votre smartphone savait toujours quoi faire, sans que vous ne demandiez rien ? C’est exactement ce que prépare Google avec une nouvelle IA secrète. Et elle pourrait bien débarquer dès le mois prochain.

Les smartphones Android accueillent de plus en plus de fonctions dopées à l’IA, souvent intégrées en profondeur dans les applications Google. Ces outils sont pensés pour simplifier les tâches du quotidien, comme le prouve l’arrivée récente d’un widget dédié au nouveau AI Mode, directement dans la barre de recherche. Avec une simple pression, il devient possible d’obtenir des résultats enrichis grâce à l’intelligence artificielle, sans même avoir à ouvrir une page.

Dans ce contexte, Google prépare une nouvelle fonction nommée Magic Cue, repérée dans une version test d’Android par Android Authority. L’assistant utiliserait ce qui s’affiche à l’écran pour proposer des informations ou actions utiles, en temps réel. Il pourrait arriver dès le lancement des Pixel 10, dont le design a déjà fuité sur le Play Store.

Magic Cue utilise l’intelligence artificielle pour analyser l’écran de votre smartphone et vous proposer des actions utiles

Magic Cue fonctionne directement sur l’appareil. Il analyse les applications ouvertes, les données visibles à l’écran et certaines informations locales issues de Gmail, Chrome, YouTube ou encore Google Docs. L’objectif est de faire gagner du temps avec des actions ciblées. Par exemple, si un ami vous demande un numéro de vol, ce dernier peut aller le chercher dans vos mails sans que vous ayez besoin de taper quoi que ce soit.

Le code repéré dans la dernière version Canary d’Android ajoute une alerte intitulée « Obtenez des suggestions utiles ». Elle informe que l’IA s’appuie sur le contexte pour agir. En appuyant longuement sur l’alerte, l’utilisateur pourrait accéder au réglage de Magic Cue. L’assistant partage plusieurs points communs avec Pixel Sense, une autre fonction IA que Google teste depuis plusieurs mois.

L’intégration de ces outils dans Android laisse penser que Google prépare une expérience bien plus fluide et proactive pour l’utilisateur. Quelle que soit l’appellation finale, ces fonctions devraient être intégrées par défaut dans les Pixel 10, dont le lancement est prévu dans moins de trois semaines.