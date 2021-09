Philips dévoile sa nouvelle gamme OLED+ : HDMI 2.1, VRR, audio Bowers & Wilkins, dès 2300 €

Philips a présenté sa nouvelle gamme de télévisions OLED. Rassemblés sous la bannière « OLED+ », ils sont au nombre de quatre. Trois pour la série OLED+936. Et un quatrième appelé OLED+986. Un modèle haut de gamme, vendu près de 5000 euros et embarquant toutes les technologies récentes et un système audio développé avec Bowers & Wilkins. Présentations.

Philips n’est plus la marque qu’elle était, certes, mais elle continue de développer des produits dont de nombreux experts disent du bien. En cette fin d’année, la marque, opérée par TP Vision, présente quatre nouveaux téléviseurs OLED qui semblent tous très complets. Tous font partie de la gamme OLED+. Et tous proposent de beaux atours.

Lire aussi – Amazon lance ses propres téléviseurs et un nouveau Fire TV Stick 4K Max

Les quatre modèles partagent quelques points communs intéressants. D’abord, vous retrouvez un nouveau processeur d’image. Il s’appelle le P5 Intelligent Dual Picture Engine. Capable de détecter le type de contenu, il donnera vie à une nouvelle génération de dalles OLED que Philips promet d’être 20 % plus lumineuses. Les téléviseurs sont tous compatibles Fast Motion Clarity qui réduit considérablement le retard à l’affichage, ce qui est très utile pour le gaming, par exemple. La latence aurait également été améliorée.

Philips présente quatre télévisions OLED compatibles 4K @ 120 Hz, VRR, HDMI 2.1

Ils sont compatibles HDR10+ Adaptive : comprenez qu’ils jonglent entre HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision selon les besoins. Ils affichent tous 120 images par seconde en 4K. Nous pensons évidemment à la PS5 et la Xbox Series X. Ils sont compatibles HDMI 2.1. Ils prennent en charge le taux rafraichissement variable (VRR) et la technologie eARC (pour le contrôle facile des périphériques via HDMI). Ils sont compatibles Freesync et G-sync. Et ils tournent sous Android TV.

Tous les modèles présentés sont évidemment compatibles Ambilight sur quatre côtés. Le contraire aurait presque été décevant de la part de Philips. Et tous les modèles profitent d’un partenariat avec Bowers & Wilkins qui signe ici le système audio (avec ce design si distinctif du petit haut-parleur placé sur le dessus de la barre de son.

Les prix des OLED+ de 2021 s'échelonnent de 2300 euros à 5000 euros

Trois modèles entrent dans la série OLED+936 qui succède à la série OLED+935 du second semestre 2020. Elle se décline en trois tailles : 48 pouces, 55 pouces et 65 pouces. Les prix s’échelonnent de 2300 euros à 3499 euros. Des prix peut-être un peu élevés vis-à-vis du marché (surtout pour les petites tailles), mais qui se justifient en partie par l’intégration du système audio déporté comparable à une barre de son externe.

Le quatrième modèle, l’OLED+986, est beaucoup plus ambitieux et bénéficie d’un système audio plus généreux. Avec lui, Philips se paie même le luxe, cette fois-ci, d’aller taquiner la gamme XR de Sony, dont nous avons testé en juin le dernier modèle en date, la Bravia XR A90J. Disponible en une seule taille, 65 pouces, l’OLED+986 frôle les 5000 euros. La sortie des produits est prévue dans les prochaines semaines : début octobre pour l'OLED+986 et courant septembre pour les OLED+936.